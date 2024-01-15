Дрэймонд Грин планирует вернуться в состав в матче с «Мемфисом».

Стала известная ожидаемая дата возвращения форварда « » в состав команды после дисквалификации.

Как сообщает ESPN, Грин планирует сыграть против « » в День Мартина Лютера Кинга 15 января.

Грин продолжает набирать физические кондиции после бессрочного отстранения 12 декабря за удар Юсуфа Нуркича («Финикс») по лицу. Он пропустил 12 игр во время отстранения и еще 4, пока готовился к возвращению.

Дрэймонд в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах, набирая 9,7 очка, 5,5 подбора, 5,8 передачи и 0,7 блок-шота в среднем за игру.