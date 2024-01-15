Дрэймонд Грин планирует вернуться в состав в матче с «Мемфисом»
Дрэймонд Грин планирует вернуться в состав в матче с «Мемфисом».
Стала известная ожидаемая дата возвращения форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина в состав команды после дисквалификации.
Как сообщает ESPN, Грин планирует сыграть против «Мемфиса» в День Мартина Лютера Кинга 15 января.
Грин продолжает набирать физические кондиции после бессрочного отстранения 12 декабря за удар Юсуфа Нуркича («Финикс») по лицу. Он пропустил 12 игр во время отстранения и еще 4, пока готовился к возвращению.
Дрэймонд в нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах, набирая 9,7 очка, 5,5 подбора, 5,8 передачи и 0,7 блок-шота в среднем за игру.