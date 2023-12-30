«Это слишком». Джон Салли не согласен с дисквалификацией Дрэймонда Грина на неопределенный срок

Теги дисквалификации Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джон Салли Баскетбол

Джон Салли не согласен с дисквалификацией Дрэймонда Грина на неопределенный срок.

Четырехкратный чемпион НБА категорически не согласен с решением НБА дисквалифицировать форварда «Голден Стэйт» Дреймонда Грина на неопределенный срок.

«Можно поговорить с ним, отстранить его определенное количество матчей, чтобы он успокоился, вести с ним интеллектуальные беседы. Но избавиться от него на неопределенный срок, я считаю, это слишком.

Надеюсь, Дрэймонд вернется, и мне нравится его игра». И я знаю, что он носит футболку Bad Boy под формой», – сказал Салли в интервью TMZ Sports.

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2 комментария
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абсолютно логичное негодование. что это такое на неопределенный срок?)
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