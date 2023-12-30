«Это слишком». Джон Салли не согласен с дисквалификацией Дрэймонда Грина на неопределенный срок

Джон Салли не согласен с дисквалификацией Дрэймонда Грина на неопределенный срок.

Четырехкратный чемпион категорически не согласен с решением НБА дисквалифицировать форварда « » Дреймонда Грина на неопределенный срок.

«Можно поговорить с ним, отстранить его определенное количество матчей, чтобы он успокоился, вести с ним интеллектуальные беседы. Но избавиться от него на неопределенный срок, я считаю, это слишком.

Надеюсь, вернется, и мне нравится его игра». И я знаю, что он носит футболку Bad Boy под формой», – сказал Салли в интервью TMZ Sports.