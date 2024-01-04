Дрэймонд Грин возобновит тренировки в ближайшие дни

Дрэймонд Грин близок к возвращению в состав «Уорриорз».

Форвард « » в ближайшие дни вернется на тренировочную базу команды и начнет подготовку к возвращению в строй, сообщает ESPN.com.

Грин дисквалифицирован на неопределенный срок с 13 декабря. Решение было принято после того, как форвард был удален с площадки в третий раз за месяц – он ударил по лицу центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. Сегодня Грин пропустит 11-й матч подряд.

Ранее исполнительный вице-президент лиги Джо Дюмарс заявил, что Грин вернется, «когда команда почувствует, что он готов».