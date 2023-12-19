Джо Дюмарс об отстранении Дрэймонда Грина: «Когда команда почувствует, что он готов, он вернется»

Теги дисквалификации Голден Стэйт НБА Джо Дюмарс Дрэймонд Грин Баскетбол

Исполнительный вице-президент НБА Джо Дюмарс объяснил причину дисквалификации форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на неопределенный срок.

«Мы не хотели концентрироваться только на числе. Если вы ставите 5, 10, 15, 20 — что бы вы ни поставили — это становится фокусом.

Все сосредоточены на количестве матчей, а не на том, что Дрэймонду нужно взять паузу, получить помощь, привеcти себя в порядок и сделать все, что нужно.

Мы не хотели, чтобы он подумал: «Мне нужно поторопиться и сделать это сейчас, потому что у меня есть 5, 10, 15, 20 матчей». Поэтому нет минимального порога.

Единственное, что мы действительно хотим, чтобы он стал лучше, чтобы, когда он вернется, нам не приходилось сталкиваться с одними и теми же проблемами снова и снова. Вот в этом вся цель неопределенности, и когда он будет готов, тогда он вернется. Когда команда почувствует, что он готов, он вернется», — сказал Дюмарс.

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