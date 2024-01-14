Грегг Попович об освистывании Джерри Краузе в Чикаго: «Отношусь к этому так же, как и к освистыванию Кавая в Сан-Антонио. Это неуместно и невежественно»

Грегг Попович высказался об освистывании покойного Джерри Краузе в Чикаго.

«Я отношусь к этому так же, как и к тому, когда в Сан-Антонио освистали Кавая Ленарда. Это неуместно, невежливо и невежественно.

Если уж на то пошло, это как снимок мира, в котором мы живем сегодня. Кажется, что грубость стала гораздо более позволительна», – заявил Попович на пресс-конференции.

Когда болельщики «Сперс» гудели в адрес Кавая Ленарда, Попович взял микрофон и попросил фанатов не мешать бывшему игроку «Сан-Антонио» исполнять штрафные.