Грегг Попович об освистывании Джерри Краузе в Чикаго: «Отношусь к этому так же, как и к освистыванию Кавая в Сан-Антонио. Это неуместно и невежественно»

Теги Чикаго Сан-Антонио Грегг Попович НБА Джерри Краузе Кавай Ленард Баскетбол

Грегг Попович высказался об освистывании покойного Джерри Краузе в Чикаго.

«Я отношусь к этому так же, как и к тому, когда в Сан-Антонио освистали Кавая Ленарда. Это неуместно, невежливо и невежественно.

Если уж на то пошло, это как снимок мира, в котором мы живем сегодня. Кажется, что грубость стала гораздо более позволительна», – заявил Попович на пресс-конференции.

Когда болельщики «Сперс» гудели в адрес Кавая Ленарда, Попович взял микрофон и попросил фанатов не мешать бывшему игроку «Сан-Антонио» исполнять штрафные.

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4 комментария
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Ответ DrWeb1
Краузе вчера свои же болельщики в Чикаго освистали. Не знаю всей истории, но если освистывают даже свои, то явно есть на то причина
Фанаты обиделись на него, считая, что он после 6 чемпионства позволил всем уйти: всем хотелось продолжения доминирования Чикаго. Болельщики, освиставшие его, просто забыли и не ценят его вклад в организацию.
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Краузе вчера свои же болельщики в Чикаго освистали.
Не знаю всей истории, но если освистывают даже свои, то явно есть на то причина
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И дед туда же.
тебе убрали с дороги к чемпионству команду, которая за 3 сезона шла 72-10, 69-13, 62-20.
Странно, почему фанаты недовольны.
Уволь ты Данкана (37 лет на тот момент) и всю братию после чемпионства 2014, произошло бы тоже самое.
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