Виктор Вембаньяма прокомментировал выступление с лимитом игрового времени.

« » снизил минуты 1-го номера драфта-2023 из-за недавнего повреждения голеностопа.

Во встрече с «Мемфисом» (98:106) француз отыграл 26 минут.

«По ходу матча, в моменте, мне, конечно же, хочется играть, я испытываю разочарование. Но умным решением является следование курсу тренерского штаба, даже если тебе тяжело и обидно.

По ходу матча у меня появляются мысли вроде «Я провел на площадке 25 минут, дайте еще хотя бы парочку». Когда смотришь со стороны, то понимаешь, почему так решено, но в моменте это тяжело», – заявил .