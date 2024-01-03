Виктор Вембаньяма о лимите минут: «Конечно, мне хочется играть. Во время матча испытываю разочарование»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Виктор Вембаньяма прокомментировал выступление с лимитом игрового времени.

«Сан-Антонио» снизил минуты 1-го номера драфта-2023 из-за недавнего повреждения голеностопа.

Во встрече с «Мемфисом» (98:106) француз отыграл 26 минут.

«По ходу матча, в моменте, мне, конечно же, хочется играть, я испытываю разочарование. Но умным решением является следование курсу тренерского штаба, даже если тебе тяжело и обидно.

По ходу матча у меня появляются мысли вроде «Я провел на площадке 25 минут, дайте еще хотя бы парочку». Когда смотришь со стороны, то понимаешь, почему так решено, но в моменте это тяжело», – заявил Виктор.

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2 комментария
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19 очков на 29 минут времени в среднем. Нормас для первого года и такого телосложения.
При должной огранке можно довести до элитных 30 очков за 38 минут.
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Позорище, уже молодым лимит минут дают. Потом разваливаться на ходу будут.
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