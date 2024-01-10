«Майами» согласовал продление контракта с Эриком Споэльстрой.

Главный тренер «Хит» согласился на 8-летнее продление на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

53-летний Споэльстра зарекомендовал себя как один из самых уважаемых и успешных тренеров НБА. Он возглавляет клуб из Флориды с 2008 года.

, который за карьеру выиграл два чемпионских титула и шесть раз доходил до финала , станет вторым самым высокооплачиваемым тренером лиги в годовом исчислении после из «Сан-Антонио» с 19 миллионами долларов за сезон.

« » на данный момент делит пятое 5-е место в Восточной конференции с результатом 21-15.