«Хит» и Эрик Споэльстра договорились о рекордном для США продлении контракта на 120 млн долларов

Теги Майами Грегг Попович НБА Эрик Споэльстра Баскетбол

«Майами» согласовал продление контракта с Эриком Споэльстрой.

Главный тренер «Хит» согласился на 8-летнее продление на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.

53-летний Споэльстра зарекомендовал себя как один из самых уважаемых и успешных тренеров НБА. Он возглавляет клуб из Флориды с 2008 года.

Споэльстра, который за карьеру выиграл два чемпионских титула и шесть раз доходил до финала НБА, станет вторым самым высокооплачиваемым тренером лиги в годовом исчислении после Грегга Поповича из «Сан-Антонио» с 19 миллионами долларов за сезон.

«Майами» на данный момент делит пятое 5-е место в Восточной конференции с результатом 21-15.

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6 комментариев
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До последнего цента полностью заслуженная денюжка. В отличии от того же махинатора Монти.))
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Спо - главная звезда Хит. Без него не было бы этих великолепных походов в плей-офф последних лет.
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Как то не верится что это рекорд. Футбольные тренеры у студентов давно имеют контракты за сотку, а в НФЛ суммы должны быть ещё выше.
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Тренер в нба получает больше самого высокооплачиваемого игрока НХЛ)
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Спо вообще должен стать каким-то глобальным примером карьерного роста и успеха.
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Лучшему тренеру - лучший контракт на данный момент.
Все справедливо.
Эрик заслужил каждый цент за многолетний труд❤️
Let’s go Heat 🔥
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