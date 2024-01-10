«Хит» и Эрик Споэльстра договорились о рекордном для США продлении контракта на 120 млн долларов
«Майами» согласовал продление контракта с Эриком Споэльстрой.
Главный тренер «Хит» согласился на 8-летнее продление на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники.
53-летний Споэльстра зарекомендовал себя как один из самых уважаемых и успешных тренеров НБА. Он возглавляет клуб из Флориды с 2008 года.
Споэльстра, который за карьеру выиграл два чемпионских титула и шесть раз доходил до финала НБА, станет вторым самым высокооплачиваемым тренером лиги в годовом исчислении после Грегга Поповича из «Сан-Антонио» с 19 миллионами долларов за сезон.
«Майами» на данный момент делит пятое 5-е место в Восточной конференции с результатом 21-15.
Все справедливо.
Эрик заслужил каждый цент за многолетний труд❤️
Let’s go Heat 🔥