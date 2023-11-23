Главный тренер «Сан-Антонио» встал на защиту своего бывшего подопечного в матче против « » (102:109).

Когда Ленард исполнял штрафные броски в концовке первой половины, болельщики «Сперс» гудели. Попович попросил этого не делать: «Секундочку. Может, прекратим освистывание и дадим парням поиграть? Ведите себя достойно. Мы не такие. Прекратите гудеть».

Фанаты начали мешать еще сильнее, но это не помешало Ленарду исполнить точный бросок.

Ленард провел первые 7 сезонов карьеры в « ».

«Клипперс» (6-7) идут 11-ми на Западе, «Сперс» (3-12) – последними.