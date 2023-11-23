Попович взял микрофон и попросил фанатов не мешать Каваю исполнять штрафные: «Прекратите гудеть. Ведите себя достойно, мы не такие»

Теги Клипперс Сан-Антонио Грегг Попович НБА Баскетбол - видео Кавай Ленард Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович встал на защиту своего бывшего подопечного Кавая Ленарда в матче против «Клипперс» (102:109).

Когда Ленард исполнял штрафные броски в концовке первой половины, болельщики «Сперс» гудели. Попович попросил этого не делать: «Секундочку. Может, прекратим освистывание и дадим парням поиграть? Ведите себя достойно. Мы не такие. Прекратите гудеть».

Фанаты начали мешать еще сильнее, но это не помешало Ленарду исполнить точный бросок.

Ленард провел первые 7 сезонов карьеры в «Сан-Антонио».

«Клипперс» (6-7) идут 11-ми на Западе, «Сперс» (3-12) – последними.

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13 комментариев

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haibr
Мировой дед.
+20
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+20
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Daishi
Тут у каждого своя правда, но только Попс способен на такой фортель посреди матча, взять микрофон и попросить болел заткнуть варежки.)) С трудом себе представляю тренеров новой волны в этой роли. Без деда будет совсем скучно..
+18
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+18
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nukewin
Ответ zippa
Каваю мне кажется вообще всё равно
и публике было всё равно, гудеть не перестали и даже громкость гудения не понизили.
+10
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+10
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zippa
Каваю мне кажется вообще всё равно
+8
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+8
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Jesse Boy
а ему в ответ:"Такие, такие!!"
+6
0
+6
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Stone Cold
Зрителям не свистеть, таймауты при +30 не брать, последнюю минуту не кидать это че с нба происходит?
+5
0
+5
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Archer_Great
Что-то мне подсказывает, что Попс в этом случае не совсем прав. Может уж тогда дальше пойдем, будем просто приходить на матчи, как в театр: сидеть тихо, не мешать никому, напитки-начосы не жевать, по окончании "спектакля" - в обязательном порядке цветы примадонне, возгласы "На бис!" и аплодисменты, конечно же)
+4
-1
+3
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VKing24
Красава)
+3
-1
+2
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Дмитрий Касьянов
В рейтинге самых авторитетных людей в НБА Поп на первом месте, потом пропасть, а потом все остальные конечно
Великий Дед
+1
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Свежий
Грегг ТОПович!
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mqh9pzrxgf
Ответ Light Yagami
Джру Холидэя, думаю, больше уважают (игроки уж точно). Папович сейчас больше в статусе священной коровы, чем авторитета. Уходить надо вовремя.
Я думаю даже если поп будет черных называть мои ниггеры, ему ничего не будет)
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