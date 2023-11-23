Попович взял микрофон и попросил фанатов не мешать Каваю исполнять штрафные: «Прекратите гудеть. Ведите себя достойно, мы не такие»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович встал на защиту своего бывшего подопечного Кавая Ленарда в матче против «Клипперс» (102:109).
Когда Ленард исполнял штрафные броски в концовке первой половины, болельщики «Сперс» гудели. Попович попросил этого не делать: «Секундочку. Может, прекратим освистывание и дадим парням поиграть? Ведите себя достойно. Мы не такие. Прекратите гудеть».
Фанаты начали мешать еще сильнее, но это не помешало Ленарду исполнить точный бросок.
Ленард провел первые 7 сезонов карьеры в «Сан-Антонио».
«Клипперс» (6-7) идут 11-ми на Западе, «Сперс» (3-12) – последними.
Великий Дед