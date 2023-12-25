Грегг Попович: «Каждый раз я все больше поражаюсь тому, на что способен Дончич. Он на две головы выше всех остальных»

Теги Даллас Сан-Антонио Грегг Попович НБА Лука Дончич Баскетбол

Грегг Попович оценил мастерство Луки Дончича в нападении.

«Он разрывает любую защиту, которую на него бросают. Его недооценивают как спортсмена. Знаете, смотришь на него, и кажется, что он съел слишком много пончиков. Вы не думаете о нем как об атлете. Но мы говорим не только о баскетбольном IQ, но и о чувстве игры, о принятии решений в нужный момент», – начал Попович.

Попович отметил, что чувство темпа и работа ног Дончича при проходе под кольцо не позволяют ему оказаться в сложной ситуации в глубине «краски» без плана завершения владения. Контроль, которым обладает Дончич, – это то, чему любой тренер хотел бы научить игрока, но словенец делает то, чему невозможно научить.

«Например, мы учим своих игроков не втыкаться в толпу. Лука даже не попадает в такие ситуации, потому что на две головы выше. Он принимает правильное решение, и это его IQ и видение площадки. Он постоянно знает, где кто находится.

Каждый раз, когда я наблюдаю за его игрой, я все больше поражаюсь тому, на что способен Дончич, если брать во внимание феноменальную стабильность. Некоторые способны на такое время от времени, но Лука делает это каждый вечер. Особенный молодой человек», – поделился главный тренер «Сан-Антонио».

4 комментария
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Очень лестные слова от легенды тренерского цеха!
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что есть то есть. уж в IQ Коуч Поп видит и распознает как никто другой. Лука ещё в 17 был уже инопланетянен. жаль что немного грузноват)
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Ответ leon01
дайте ему Дончича...к Вембаньяме..так же будут плавать на дне запада
Почему? В плэй-офф попадут, я думаю.
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