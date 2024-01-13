Джонатан Куминга о выходе со скамейки: «У меня тут так с самого начала, так что это не сказалось. Главное, что мы победили»
Джонатан Куминга прокомментировал выход со скамейки в матче с «Чикаго».
Уступивший место в старте Эндрю Уиггинсу форвард набрал в победном для «воинов» матче 24 очка и 5 подборов при 9 из 12 с игры.
«Так было с самого начала моего пребывания здесь, так что это вообще не сказалось. Я остаюсь профессионалом и стараюсь помочь команде победить.
Мне понравилось играть с теми парнями, которые были у нас сегодня. Если я знаю, что помог команде победить или просто получил удовольствие на площадке, то все равно, что получил меньше минут.
Главное – это победа. Возможно, выпустить меня со скамейки было хорошим решением тренера. Не могу оспаривать это, потому что если кто-то вышел и помог нам победить, это единственное, что имеет значение», – заявил Куминга.
Видно что парень скиловый, атлетичный, с броском , с защитой
Надо уходить ему от Керра