Стив Керр об освистывании Джерри Краузе в Чикаго: «Полный позор. Поверить не могу просто»

Теги Чикаго Голден Стэйт НБА болельщики Стив Керр Джерри Краузе Баскетбол

Стив Керр отреагировал на освистывание Джерри Краузе в Чикаго.

Главный тренер «Уорриорз» и бывший игрок легендарных «Буллс» 90-х осудил зрителей, которые проявили неуважение к известному управленцу и его семье во время чествования чикагской команды.

Церемония проходила в паузе матча «Чикаго» – «Голден Стэйт» в пятницу.

«Я этого не слышал. Находился в тот момент в раздевалке, но кто-то рассказал мне об этом. И это позор. Это полный позор. Поверить не могу просто… Переживаю за Тельму и за семью Краузе... Мы понимаем, что свистели не все. Но те, кто свистел, они-то про себя знают. Лично для меня это полный позор. Я просто в шоке от этого.

Независимо от того, нравился людям Джерри или нет. Согласны они с тем решением двигаться дальше или нет… Сегодня было организовано мероприятие с целью отдать должное той команде. Джерри проделал потрясающую работу, создавая ту команду. Болельщики меня разочаровали. Хочется отметить, что было много зрителей, которые не свистели. Но тем, кто освистывал Краузе, должно быть стыдно», – считает Керр.

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7 комментариев
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Просто идиоты.
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не везет Стиву. Постоянно пропускает все самое интересное. То кунг фу Грина не увидел, сейчас это не услышал. 😁

п.с. А так да, болельщики Чикаго себя опозорили, опозорили франшизу и город
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Можно по разному относится к Краузе, но он одна из главных причин, почему Чикаго стали культовыми и о них знает весь мир
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В *последнем танце* он представлен главным злодеем. Как ещё поколение нетфликса могло отреагировать ?
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А почему его недолюбливают?
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Ответ altar
В *последнем танце* он представлен главным злодеем. Как ещё поколение нетфликса могло отреагировать ?
Белый злодей гетеро, отрывавшийся на чёрных.
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