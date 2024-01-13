Стив Керр отреагировал на освистывание Джерри Краузе в Чикаго.

Главный тренер «Уорриорз» и бывший игрок легендарных «Буллс» 90-х осудил зрителей, которые проявили неуважение к известному управленцу и его семье во время чествования чикагской команды.

Церемония проходила в паузе матча « » – « » в пятницу.

«Я этого не слышал. Находился в тот момент в раздевалке, но кто-то рассказал мне об этом. И это позор. Это полный позор. Поверить не могу просто… Переживаю за Тельму и за семью Краузе... Мы понимаем, что свистели не все. Но те, кто свистел, они-то про себя знают. Лично для меня это полный позор. Я просто в шоке от этого.

Независимо от того, нравился людям Джерри или нет. Согласны они с тем решением двигаться дальше или нет… Сегодня было организовано мероприятие с целью отдать должное той команде. проделал потрясающую работу, создавая ту команду. Болельщики меня разочаровали. Хочется отметить, что было много зрителей, которые не свистели. Но тем, кто освистывал Краузе, должно быть стыдно», – считает .