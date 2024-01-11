Эксперт The Athletic Энтони Слэйтер: «Уорриорз» обменяют Эндрю Уиггинса с большей вероятностью, чем Джонатана Кумингу»

Эксперт The Athletic считает, что «Уорриорз» необходимы перестановки в составе.

«Нынешнее сочетание игроков не работает. «Уорриорз» начали неделю с результатом 17–19, несмотря на самый большой в истории налог на роскошь. Это слишком дорогая цена для результата ниже среднего. Они по-прежнему хотят вернуться на уровень контендера в этом сезоне.

Я ожидаю от них обмена с целью приобретения высокорослого игрока. Они могут использовать истекающий контракт для усиления ротации, а также я слышал, что они копались на рынке центровых. Еще с большим желанием они расчистили бы платежку, чтобы приобрести некоторую гибкость.

Вот почему я считаю, что (у которого по контракту еще осталось три года и 84,5 миллиона долларов) обменяют с большей вероятностью, чем , который этим летом получит право на продление контракта, играет лучше, чем Уиггинс, и становится более важным участником их будущего», – пишет Слэйтер.