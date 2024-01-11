Эксперт The Athletic Энтони Слэйтер: «Уорриорз» обменяют Эндрю Уиггинса с большей вероятностью, чем Джонатана Кумингу»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол НБА Эндрю Уиггинс Джонатан Куминга Баскетбол

Эксперт The Athletic считает, что «Уорриорз» необходимы перестановки в составе.

«Нынешнее сочетание игроков не работает. «Уорриорз» начали неделю с результатом 17–19, несмотря на самый большой в истории налог на роскошь. Это слишком дорогая цена для результата ниже среднего. Они по-прежнему хотят вернуться на уровень контендера в этом сезоне.

Я ожидаю от них обмена с целью приобретения высокорослого игрока. Они могут использовать истекающий контракт Криса Пола для усиления ротации, а также я слышал, что они копались на рынке центровых. Еще с большим желанием они расчистили бы платежку, чтобы приобрести некоторую гибкость.

Вот почему я считаю, что Эндрю Уиггинса (у которого по контракту еще осталось три года и 84,5 миллиона долларов) обменяют с большей вероятностью, чем Джонатана Кумингу, который этим летом получит право на продление контракта, играет лучше, чем Уиггинс, и становится более важным участником их будущего», – пишет Слэйтер.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, Уиггинз закончился…мутная история в прошлом году, с пропуском матчей.
Будет ли на него спрос? Главный вопрос
+8
0
+8
Им бы Томпсона поменять
+7
0
+7
Ответ artcity
Что за эксперт без имени? ) Вот только Уигинс был важнейшим игроком команды когда брали титул в 2022 и после согласился уменьшить зарплату чтобы остаться в ГСВ а теперь его все "эксперты" пихают в обмен. Ну посмотрим...
Слэйтер давно один из главных инсайдеров по ГСВ, вы о чем
+5
0
+5
Ответ artcity
Что за эксперт без имени? ) Вот только Уигинс был важнейшим игроком команды когда брали титул в 2022 и после согласился уменьшить зарплату чтобы остаться в ГСВ а теперь его все "эксперты" пихают в обмен. Ну посмотрим...
Пока мы не узнаем мутную историю прошлого сезона, то сложно говорить об Уиггинсе 2022 года. Да и не надо исключать того, что Эндрю мог просто расслабить булки, когда получил новый крупный контракт.
+3
0
+3
Ответ Zasadility
«Уорриорз» начали неделю с результатом 17–19 Геннадий, ну они же не киборги, чтобы за неделю 36 матчей сыграть. Пожалей их.
Эх, не оценили шутку, но я смог :3
+1
0
+1
И это будет правильно
+1
-1
0
Ответ Zasadility
«Уорриорз» начали неделю с результатом 17–19 Геннадий, ну они же не киборги, чтобы за неделю 36 матчей сыграть. Пожалей их.
К первому матчу недели результат был 17-19, сейчас 17-20. Вроде бы, ничего сложного
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий