Марк Стейн: «В НБА ожидают, что «Уорриорз» будут готовы обменять Уиггинса. Когда он и Куминга на площадке, не выходит ничего хорошего»

Теги Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Джонатан Куминга Марк Стейн Баскетбол

В НБА ожидают, что «Уорриорз» будут готовы обменять Эндрю Уиггинса.

Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.

«Все больше общаясь с командами НБА, понимаю, что существует следующее ожидание: «Уорриорз» будут готовы обменять Эндрю Уиггинса. Когда он и Куминга вместе на площадке, не выходит ничего хорошего. Первыми об этом готовы рассказать сами «воины», – информирует Стейн.

В этом сезоне вступил в силу новый 4-летний контракт Уиггинса с «Уорриорз» на 109 миллионов долларов. Канадец при этом набирает в среднем 11,9 очка и 4,2 подбора при 29,7% из-за дуги. Это худший показатель результативности и процент трехочковых бросков в его карьере.

Недавно «воины» перевели Уиггинса на скамейку, доверив место в старте Джонатану Куминге.

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3 комментария
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Уиггинс имеет достаточно скромный контракт, учитывая какие деньги зарабатывают остальные.
При этом он молод и доказал, что может быть очень эффективным, хотя и плох в этом сезоне.
Очередь за ним не выстроится, но варианты его обмена точно будут.
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Ответ Lost
Все в лиге мечтают взять контракт минусового скамеечника на 4 года за 30+ миллионов платежки в год
Так же как "все в лиге мечтают о контракте Била, Пула, Мозгова, Уолла" и т.д и т.п. и всё равно находятся чудики которые возьмут.
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