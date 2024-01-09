Марк Стейн: «В НБА ожидают, что «Уорриорз» будут готовы обменять Уиггинса. Когда он и Куминга на площадке, не выходит ничего хорошего»
В НБА ожидают, что «Уорриорз» будут готовы обменять Эндрю Уиггинса.
Об этом рассказал инсайдер Марк Стейн.
«Все больше общаясь с командами НБА, понимаю, что существует следующее ожидание: «Уорриорз» будут готовы обменять Эндрю Уиггинса. Когда он и Куминга вместе на площадке, не выходит ничего хорошего. Первыми об этом готовы рассказать сами «воины», – информирует Стейн.
В этом сезоне вступил в силу новый 4-летний контракт Уиггинса с «Уорриорз» на 109 миллионов долларов. Канадец при этом набирает в среднем 11,9 очка и 4,2 подбора при 29,7% из-за дуги. Это худший показатель результативности и процент трехочковых бросков в его карьере.
Недавно «воины» перевели Уиггинса на скамейку, доверив место в старте Джонатану Куминге.
При этом он молод и доказал, что может быть очень эффективным, хотя и плох в этом сезоне.
Очередь за ним не выстроится, но варианты его обмена точно будут.