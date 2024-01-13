Билл Симмонс предложил два обмена, которые спасут «Голден Стэйт»

Эксперт назвал два трейда, которые помогут «Уорриорз» спасти сезон-2023/24.

«Обмен номер один: «Торонто». , и незащищенный пик первого раунда за .

Обмен номер два: с пора заканчивать. Отправим его в « » – он будет очень рад сыграть с Леброном Джеймсом. «Озерники» отправят Руи Хатимуру и незащищенный пик первого раунда 2029 года... в «Чикаго»! За Николу Вучевича, который переезжает в Сан-Франциско. «Уорриорз» получат набор очков, игру на подборе и отличный баскетбольный айкью. Вучевич, Сиакам. У нас есть шанс спасти сезон! Обращайся, Стеф Карри», – сказал Симмонс.