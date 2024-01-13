Билл Симмонс предложил два обмена, которые спасут «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Никола Вучевич Билл Симмонс Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Паскаль Сиакам Джонатан Куминга Баскетбол

Эксперт назвал два трейда, которые помогут «Уорриорз» спасти сезон-2023/24.

«Обмен номер один: «Торонто». Эндрю Уиггинс, Джонатан Куминга и незащищенный пик первого раунда за Паскаля Сиакама.

Обмен номер два: с Дрэймондом пора заканчивать. Отправим его в «Лейкерс» – он будет очень рад сыграть с Леброном Джеймсом. «Озерники» отправят Руи Хатимуру и незащищенный пик первого раунда 2029 года... в «Чикаго»! За Николу Вучевича, который переезжает в Сан-Франциско. «Уорриорз» получат набор очков, игру на подборе и отличный баскетбольный айкью. Вучевич, Сиакам. У нас есть шанс спасти сезон! Обращайся, Стеф Карри», – сказал Симмонс.

5 комментариев
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Билл Симмонс бостонский пес хочет добить Лейкерс.
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Вот только зачем Леброну и Дэвису нужен Грин?
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Отличные варики, кстати
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