Чендлер Парсонс: «Стефен Карри сейчас понимает больше, чем когда-либо, что ему нужен Дрэймонд Грин»

Чендлер Парсонс высказался о возвращении Дрэймонда Грина после отстранения.

Бывший игрок считает, что лидер « » почувствует скорее облегчение, чем разочарование.

«Я думаю, что он определенно раздражен. Сейчас он понимает больше, чем когда-либо, что ему нужен .

Злиться и обижаться на Дрэймонда – это нормально. В конце концов, он их подвел. Я уверен, что Дрэймонд устроил собрание только для игроков и извинился перед всеми», – сказал .