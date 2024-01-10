Чендлер Парсонс: «Стефен Карри сейчас понимает больше, чем когда-либо, что ему нужен Дрэймонд Грин»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Чендлер Парсонс Дрэймонд Грин Баскетбол

Чендлер Парсонс высказался о возвращении Дрэймонда Грина после отстранения.

Бывший игрок НБА считает, что лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри почувствует скорее облегчение, чем разочарование.

«Я думаю, что он определенно раздражен. Сейчас он понимает больше, чем когда-либо, что ему нужен Дрэймонд Грин.

Злиться и обижаться на Дрэймонда – это нормально. В конце концов, он их подвел. Я уверен, что Дрэймонд устроил собрание только для игроков и извинился перед всеми», – сказал Парсонс.

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1 комментарий
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Карри сейчас нужна нормальная команда. То что на излёте карьеры один из самых талантливых игроков поколения застрял в этой Санта Барбаре - очень грустно.

Он никуда не перебегал, ни в чем сомнительном замечен не был. Карри до сих пор очень сильный игрок, но сколько ему осталось быть в форме, близкой к топовой? 10 дисквалов Грина, 2 обмена кого то типа Уайзмана/Пула/Куминги, 50 комментариев Керра о том, что все не так керрово?
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