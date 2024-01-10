Чендлер Парсонс: «Стефен Карри сейчас понимает больше, чем когда-либо, что ему нужен Дрэймонд Грин»
Чендлер Парсонс высказался о возвращении Дрэймонда Грина после отстранения.
Бывший игрок НБА считает, что лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри почувствует скорее облегчение, чем разочарование.
«Я думаю, что он определенно раздражен. Сейчас он понимает больше, чем когда-либо, что ему нужен Дрэймонд Грин.
Злиться и обижаться на Дрэймонда – это нормально. В конце концов, он их подвел. Я уверен, что Дрэймонд устроил собрание только для игроков и извинился перед всеми», – сказал Парсонс.
Он никуда не перебегал, ни в чем сомнительном замечен не был. Карри до сих пор очень сильный игрок, но сколько ему осталось быть в форме, близкой к топовой? 10 дисквалов Грина, 2 обмена кого то типа Уайзмана/Пула/Куминги, 50 комментариев Керра о том, что все не так керрово?