Стив Керр: «Нагрузка на Карри увеличилась в связи с отстранением Грина, это нечестно по отношению к нему»
Стив Керр назвал причину спада в игре Стефена Карри.
«Я думаю, что причин несколько, в том числе небольшая усталость. Сезон долгий. Обычно в каждом сезоне у него бывает пара отрезков, когда он не в тонусе, и это естественно для любого игрока.
Но я думаю, что мы взвалили на его плечи слишком много. Нагрузка на Стефена Карри увеличилась в связи с отстранением Дрэймонда Грина, это нечестно по отношению к нему. Очевидно, что Дрэймонд является лидером этой команды. Он и Стеф уже десять лет являются со-капитанами. Так что отсутствие Дрэймонда добавило нагрузку на Стефена», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
Ну и теперь удушение Гобера, удар с оттяжкой Нуркичу, и очередное прощение... Карри тяжело без Дрэймонда, сейчас расплачусь....