Стив Керр: «Нагрузка на Карри увеличилась в связи с отстранением Грина, это нечестно по отношению к нему»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Стив Керр назвал причину спада в игре Стефена Карри.

«Я думаю, что причин несколько, в том числе небольшая усталость. Сезон долгий. Обычно в каждом сезоне у него бывает пара отрезков, когда он не в тонусе, и это естественно для любого игрока. 

Но я думаю, что мы взвалили на его плечи слишком много. Нагрузка на Стефена Карри увеличилась в связи с отстранением Дрэймонда Грина, это нечестно по отношению к нему. Очевидно, что Дрэймонд является лидером этой команды. Он и Стеф уже десять лет являются со-капитанами. Так что отсутствие Дрэймонда добавило нагрузку на Стефена», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нечестно по отношению к другим - это то, что Лига позволяет Грину. Джа за пистолет получает дискву на 25 матчей, а Дрэймонд пославший в нокдаун одноклубника наказания не получает, несмотря на то, что видео с тренировки попало в сеть. Прыжок на грудак лежащего Сабониса также простили, хотя если бы кто-то из Сакраменто такое бы сделал против Карри, то закончил бы карьеру в тот же день. А ведь у Грина уже был бэкграунд с ударами по яйцам, с пальцами в глаза тому же Йокичу.
Ну и теперь удушение Гобера, удар с оттяжкой Нуркичу, и очередное прощение... Карри тяжело без Дрэймонда, сейчас расплачусь....
+15
-4
+11
Ответ Биомеханоид
Вопрос не по теме, но для экспертов, больше не знаю где спросить. К чему снится Шакил О’Нил?
ну если ты маленький, вырастеш. если харизмы нет, будет. если дичь не нес, будеш
+9
0
+9
Вопрос не по теме, но для экспертов, больше не знаю где спросить. К чему снится Шакил О’Нил?
+9
-1
+8
Ответ Биомеханоид
Вопрос не по теме, но для экспертов, больше не знаю где спросить. К чему снится Шакил О’Нил?
Будешь сниматься в хреновых фильмах
+5
0
+5
Комментарии Керра с каждым разом всё бредовее. Ау, физрук, это ТВОЯ команда и ТВОЯ работа.
+6
-2
+4
Ответ Evgeniy 72
Нечестно по отношению к другим - это то, что Лига позволяет Грину. Джа за пистолет получает дискву на 25 матчей, а Дрэймонд пославший в нокдаун одноклубника наказания не получает, несмотря на то, что видео с тренировки попало в сеть. Прыжок на грудак лежащего Сабониса также простили, хотя если бы кто-то из Сакраменто такое бы сделал против Карри, то закончил бы карьеру в тот же день. А ведь у Грина уже был бэкграунд с ударами по яйцам, с пальцами в глаза тому же Йокичу. Ну и теперь удушение Гобера, удар с оттяжкой Нуркичу, и очередное прощение... Карри тяжело без Дрэймонда, сейчас расплачусь....
Пальцами в глаза - это он Хардену засадил...(
+1
0
+1
😂😂😂🤡🤡🤡
+1
-1
0
Да, теперь Карри приходится кирпичи с трёхи пулять за себя и за того парня.
0
0
0
А как же третий участник многолетнего «трио лидеров»? Как же Клэй «4 пальца» Томпсон? Может он немного нагрузки возьмёт? Или для других игроков уже должен быть праздником сам факт его нахождения где то рядом?
0
0
0
Ответ zizu120689
ну если ты маленький, вырастеш. если харизмы нет, будет. если дичь не нес, будеш
Лишь бы не драку со здоровенным черным мужиком по имени Чарльз, остальное приемлемо ))
0
0
0
Ответ Биомеханоид
Вопрос не по теме, но для экспертов, больше не знаю где спросить. К чему снится Шакил О’Нил?
Вам по фрейду или по соннику?
0
0
0
Ответ boller_73
Вам по фрейду или по соннику?
Лучше по соннику. По Фрейду, боюсь, я не вывезу такой информации.
0
0
0
Ответ Биомеханоид
Вопрос не по теме, но для экспертов, больше не знаю где спросить. К чему снится Шакил О’Нил?
к проблемам с полицией!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий