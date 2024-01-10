Стив Керр: «Нагрузка на Карри увеличилась в связи с отстранением Грина, это нечестно по отношению к нему»

Стив Керр назвал причину спада в игре Стефена Карри.

«Я думаю, что причин несколько, в том числе небольшая усталость. Сезон долгий. Обычно в каждом сезоне у него бывает пара отрезков, когда он не в тонусе, и это естественно для любого игрока.

Но я думаю, что мы взвалили на его плечи слишком много. Нагрузка на Стефена Карри увеличилась в связи с отстранением , это нечестно по отношению к нему. Очевидно, что Дрэймонд является лидером этой команды. Он и Стеф уже десять лет являются со-капитанами. Так что отсутствие Дрэймонда добавило нагрузку на », – сказал главный тренер « ».