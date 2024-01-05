Чарльз Баркли: «Уорриорз» не претенденты на чемпионство»

Чарльз Баркли заявил, что «Уорриорз» не способны бороться за титул в этом сезоне.

«Этой команде конец. Вы думали, что я сошел с ума. В прошлом сезоне им повезло, потому что обезумел в седьмом матче против «Сакраменто». Но скоро Стеф начнет сдавать. У них старая команда, все рано или поздно начинают сдавать.

Карри не может дальше тащить команду, потому что остальные парни уже не те. Они стали старше. Этой команде конец. Они не претенденты на чемпионство.

О стариках известно одно: они стареют и не становятся лучше. Спорт для молодых. Как бы я ни любил , его пик уже прошел. То же самое с . Вот почему они не будут показывать стабильную игру. Стефу обычно удавалось это скрыть. Но он больше не может, потому что он начинает изнашиваться», — сказал .