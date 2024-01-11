Шэмс Чарания: «Уорриорз» готовы обменять любого, кроме Стефа Карри»

По словам инсайдера, «Уорриорз» готовы обменять любого игрока, кроме Стефа Карри.

«Настрой в « » сейчас такой – доступны все, кроме .

Хотят ли они сохранить на длительный срок? Они рассчитывали на это, но не смогли договориться о продлении контракта. только что вернулся после отстранения. Это три основных игрока.

и все остальные должны проявлять себя на площадке. Два подряд разгромных поражения. Они будут рассматривать возможность для обмена», – сказал Шэмс Чарания.