Шэмс Чарания: «Уорриорз» готовы обменять любого, кроме Стефа Карри»
По словам инсайдера, «Уорриорз» готовы обменять любого игрока, кроме Стефа Карри.
«Настрой в «Голден Стэйт» сейчас такой – доступны все, кроме Стефа Карри.
Хотят ли они сохранить Клэя Томпсона на длительный срок? Они рассчитывали на это, но не смогли договориться о продлении контракта. Дрэймонд Грин только что вернулся после отстранения. Это три основных игрока.
Уиггинс и все остальные должны проявлять себя на площадке. Два подряд разгромных поражения. Они будут рассматривать возможность для обмена», – сказал Шэмс Чарания.