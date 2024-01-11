Шэмс Чарания: «Уорриорз» готовы обменять любого, кроме Стефа Карри»

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Стефен Карри Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера, «Уорриорз» готовы обменять любого игрока, кроме Стефа Карри.

«Настрой в «Голден Стэйт» сейчас такой – доступны все, кроме Стефа Карри.

Хотят ли они сохранить Клэя Томпсона на длительный срок? Они рассчитывали на это, но не смогли договориться о продлении контракта. Дрэймонд Грин только что вернулся после отстранения. Это три основных игрока.

Уиггинс и все остальные должны проявлять себя на площадке. Два подряд разгромных поражения. Они будут рассматривать возможность для обмена», – сказал Шэмс Чарания.

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10 комментариев
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От всех инсайдеров уже пошли сигнал. Видимо, что-то серьезное намечается, и Данливи не готов ждать до дедлайна и хочет спасти еще этот сезон.
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Хотел чтобы династия закончила вместе, но вижу как Клэю безразлично все. Ну так меняйте. Дрэй здесь точно нужен, он сердце и мотор команды. Надеюсь мозги вправили. Уиггинс, спасибо за чемпионство. Если бы Эндрю не было , не было бы перстней. Но сейчас он пустое место на площадке. Карри есть Карри) надеюсь фронт офис сделает все , чтобы 30 красиво закончил
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Карри-Митчелл-Марканен-Сиакам-закодированный Грин. И вперёд, к светлому будущему!))
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Илюшку Петрова тоже?😆
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