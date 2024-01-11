Стив Кеpр: «У нас нет уверенности в своих действиях. Сейчас «Уорриорз» – самая бесшумная команда в истории баскетбола»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Баскетбол

Стив Керр назвал причины поражения от «Пеликанс» со счетом 105:141.

«Полностью заслуженный исход встречи. У команды нет уверенности в своих действиях. В какой-то момент теряется вера в себя, и это нормально. Именно так и случилось с нами в последние несколько дней. Потеряли командный дух, самоуверенность, которые должны «вытаскивать» вас в матчах против сильных коллективов.

Конечно, повод для беспокойства есть. Один из моих помощников заметил, что сейчас «Уорриорз» – самая бесшумная команда в истории баскетбола. Без Дрэймонда и Криса это отчетливо видно даже по общению на своей половине площадки. У нас правда очень молчаливый набор игроков сейчас, и нужен голос, который заведет коллектив», – объяснил главный тренер «Голден Стэйт» на пресс-конференции.

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11 комментариев
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Очевидно что время трио подошло к концу. Кого-то нужно отпустить летом, остальных - менять.
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Уже второй Год этот физрук толдычит про какие то штуки про отсутствие единства, про неуверенность, про ви вил Камбэк стронгер. Может все таки пора уже потрейдить половину этой шайки и дать Керу нормально ассистента, который за него будет решать проблемы?
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Ответ Дедушкин самогон
Уже второй Год этот физрук толдычит про какие то штуки про отсутствие единства, про неуверенность, про ви вил Камбэк стронгер. Может все таки пора уже потрейдить половину этой шайки и дать Керу нормально ассистента, который за него будет решать проблемы?
Майк Браун ушел и всё посыпалось
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Ну что ж, про Карри - лидера уже многое было сказано
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Керр менталити. Поплакать с Грином, постонать на пресс-конференции.
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Да тут все понятно. Всех раздааать за плюшки и перестраиваться.
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На редкость некомпетентный тренер, но очень титулованный.
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ГСВ мне напоминают франшизу о "Гардемаринах". Вроде с теми же главными героями - с каждым разом всё более несусветное г#вно. Автор никак не может осознать, что всеобщий любимец Алёша с родинкой не может быть вечно молодым, великолепным и обеспечивать кассу. Он тупо постарел. А уж про окружение и говорить не приходится. Эту корову нельзя доить вечно - время ушло, а мы топчемся на месте. Увы.
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Время этого состава Уорриорз ушло безвозвратно, но кое кто не хочет этого признать.
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