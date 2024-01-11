Стив Кеpр: «У нас нет уверенности в своих действиях. Сейчас «Уорриорз» – самая бесшумная команда в истории баскетбола»

Стив Керр назвал причины поражения от «Пеликанс» со счетом 105:141.

«Полностью заслуженный исход встречи. У команды нет уверенности в своих действиях. В какой-то момент теряется вера в себя, и это нормально. Именно так и случилось с нами в последние несколько дней. Потеряли командный дух, самоуверенность, которые должны «вытаскивать» вас в матчах против сильных коллективов.

Конечно, повод для беспокойства есть. Один из моих помощников заметил, что сейчас «Уорриорз» – самая бесшумная команда в истории баскетбола. Без Дрэймонда и Криса это отчетливо видно даже по общению на своей половине площадки. У нас правда очень молчаливый набор игроков сейчас, и нужен голос, который заведет коллектив», – объяснил главный тренер « » на пресс-конференции.