Дрэймонд Грин об отстранении: «Однажды Стив Керр приехал ко мне домой после тренировки. Мы сидели во дворе вместе и плакали»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин поделился, как переживал бессрочное отстранение.

«Однажды [во время дисквалификации] тренер Керр приехал ко мне домой после тренировки. Мы сидели во дворе вместе и плакали.

Потому что мы уже связаны. Прошли вместе через все: через самые высокие взлеты и самые низкие падения. И он сказал: «Хочу, чтобы у тебя все закончилось правильным образом. Хочу, чтобы у нас все завершилось так, как мы того заслужили», – вспомнил Грин.

Ожидается, что форвард «Голден Стэйт» вернется на паркет на этой неделе. 4-кратный чемпион теряет по 153 941 доллар за каждую пропущенную игру.

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13 комментариев
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Кринжатина должна продолжаться😆
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Устроили какую то Санта - Барбару. Грин вел себя как животное и заслуженно был наказан. Пытается давить на жалость, но это выглядит максимально нелепо.
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Верим всей маршруткой (нет). Кто захныкал первый? 🤡 🤡 Великая сказка для глориков о преданности династии как сказка на ночь. Ждем великих сказок и дальше, скоро нас ждет история о самом великом снайпере-гольфисте под номером 30.
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я бы тоже плакал, если терял бы по 150к за игру
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Следующая новость должна быть такой.

Грин: «Однажды вечером во время дисквалификации ко мне заехал Илюха Петров. Выпили со шкетом пива на заднем дворе, я показал ему свои перстни, а потом мы поцеловались…»
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Стерна на них нет)
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Стив какую-то тёмную и забористую с собой принёс.
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Из виновника в ЖЕРТВУ)) гениальный ход пиарщиков , но нет)
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Ответ Jazzzz
Следующая новость должна быть такой. Грин: «Однажды вечером во время дисквалификации ко мне заехал Илюха Петров. Выпили со шкетом пива на заднем дворе, я показал ему свои перстни, а потом мы поцеловались…»
Норму у тебя фантазии о целующихся мужиках. К старости потянуло или врожденное чувство?
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