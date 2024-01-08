Дрэймонд Грин об отстранении: «Однажды Стив Керр приехал ко мне домой после тренировки. Мы сидели во дворе вместе и плакали»

Дрэймонд Грин поделился, как переживал бессрочное отстранение.

«Однажды [во время дисквалификации] тренер приехал ко мне домой после тренировки. Мы сидели во дворе вместе и плакали.

Потому что мы уже связаны. Прошли вместе через все: через самые высокие взлеты и самые низкие падения. И он сказал: «Хочу, чтобы у тебя все закончилось правильным образом. Хочу, чтобы у нас все завершилось так, как мы того заслужили», – вспомнил .

Ожидается, что форвард « » вернется на паркет на этой неделе. 4-кратный чемпион теряет по 153 941 доллар за каждую пропущенную игру.