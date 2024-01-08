Дрэймонд Грин об отстранении: «Однажды Стив Керр приехал ко мне домой после тренировки. Мы сидели во дворе вместе и плакали»
Дрэймонд Грин поделился, как переживал бессрочное отстранение.
«Однажды [во время дисквалификации] тренер Керр приехал ко мне домой после тренировки. Мы сидели во дворе вместе и плакали.
Потому что мы уже связаны. Прошли вместе через все: через самые высокие взлеты и самые низкие падения. И он сказал: «Хочу, чтобы у тебя все закончилось правильным образом. Хочу, чтобы у нас все завершилось так, как мы того заслужили», – вспомнил Грин.
Ожидается, что форвард «Голден Стэйт» вернется на паркет на этой неделе. 4-кратный чемпион теряет по 153 941 доллар за каждую пропущенную игру.
Грин: «Однажды вечером во время дисквалификации ко мне заехал Илюха Петров. Выпили со шкетом пива на заднем дворе, я показал ему свои перстни, а потом мы поцеловались…»