Продление контракта Эрика Споэльстры может повлиять на следующий контракт Стива Керра

Главный тренер «Хит» получил продление контракта на 120 млн долларов за 8 лет.

Журналист The Athletic Сэм Эмик считает продление контракта Споэльстры может повлиять на следующий контракт главного тренера «Уорриорз» .

«Стив Керр, чей контракт истекает после этого сезона и у которого в два раза больше титулов, чем у Споэльстры, теперь имеет еще более веский аргумент в пользу огромной зарплаты», – пишет Эмик.

« » согласовал продление контракта с . Главный тренер «Хит» согласился на 8-летнее продление на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.