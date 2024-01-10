Продление контракта Эрика Споэльстры может повлиять на следующий контракт Стива Керра

Теги Голден Стэйт Майами НБА Стив Керр Эрик Споэльстра Баскетбол

Главный тренер «Хит» получил продление контракта на 120 млн долларов за 8 лет.

Журналист The Athletic Сэм Эмик считает продление контракта Споэльстры может повлиять на следующий контракт главного тренера «Уорриорз» Стива Керра.

«Стив Керр, чей контракт истекает после этого сезона и у которого в два раза больше титулов, чем у Споэльстры, теперь имеет еще более веский аргумент в пользу огромной зарплаты», – пишет Эмик.

«Майами» согласовал продление контракта с Эриком Споэльстрой. Главный тренер «Хит» согласился на 8-летнее продление на более чем 120 миллионов долларов, что является самой крупной суммой в тренерской истории Северной Америки.

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8 комментариев
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Керр не должен получать на уровне Споэльстры
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Ответ Cops noob pley
а я немного подзабыл, подскажите, пожалуйста. Эрик был учеником Грегга?
Не был. Он начинал как видеоокординатор у райли.
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Парни, подскажите плиз. Вот тренерский контракт не учитывается в платёжке на сезон, из каких доходов он формируется? Условно говоря, владелец может выписать любую сумму исходя из выручки? А если условный Леброн владелец команды в Вегасе, выпишет своему тренеру 50 в год, Лига может вето наложить или что-то подобное?
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Вообще никак не должно это влиять на зарплату физрука.
+3
-2
+1
Ответ Cops noob pley
а я немного подзабыл, подскажите, пожалуйста. Эрик был учеником Грегга?
скорее всего с удокой путаю
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а я немного подзабыл, подскажите, пожалуйста. Эрик был учеником Грегга?
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Керр один из худших вместе с офисом
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Ответ Первый глор Кливленда
Не был. Он начинал как видеоокординатор у райли.
спасибо
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