Стив Керр: «Дрэймонд Грин знает, что его карьера на кону»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Стив Керр считает, что Дрэймонду Грину удастся избегать проблем с судьями.

«Я думаю, что это реалистично. Я не могу предугадать, что будет дальше, но мы хотим, чтобы Дрэймонд продолжил играть с привычными эмоциональностью и страстью, не переходя грань. Ему удавалось это раньше.

Дрэймонд знает, что его карьера на кону. Исходя из того, что происходило в этом сезоне, исходя из отстранения, он понимает, что на этот раз все по-другому», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вангую еще один рецидив и дисквал до конца сезона
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий