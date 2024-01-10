Стив Керр: «Дрэймонд Грин знает, что его карьера на кону»
Стив Керр считает, что Дрэймонду Грину удастся избегать проблем с судьями.
«Я думаю, что это реалистично. Я не могу предугадать, что будет дальше, но мы хотим, чтобы Дрэймонд продолжил играть с привычными эмоциональностью и страстью, не переходя грань. Ему удавалось это раньше.
Дрэймонд знает, что его карьера на кону. Исходя из того, что происходило в этом сезоне, исходя из отстранения, он понимает, что на этот раз все по-другому», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».