Дрэймонд Грин готов изменить свое поведение на площадке: «Я дорого обошелся этой организации»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Брэндин Подземски Баскетбол

Дрэймонд Грин провел первую пресс-конференцию после дисквалификации.

Перед этим форвард «Голден Стэйт» принял участие в тренировке команды. По его словам, новичок Брэндин Подземски встретил его возвращение аплодисментами.

Дрэймонд, который пропустил 12 матчей после удара Юсуфа Нуркича из «Финикса», считает, что не заслужил такое приветствие.

«Я достаточно дорого обошелся команде. Я дорого обошелся этой организации.

Было очень легко открыться для терапии, потому что мне нужно было собраться, заново сосредоточиться и перестроиться. Трудно видеть вещи, когда ты находишься непосредственно в этом… трудно увидеть то, что необходимо увидеть.

Баскетбол на этом этапе был для меня наименее важным занятием. Мне нужен был перерыв. Одним из лучших моментов для меня было проснуться на следующий день без мысли: «Ну ладно, мне пора выполнять эту работу».

Частью бессрочного отстранения был такой момент, что я оказался в комфортном пространстве, в котором мог спокойно обдумать и прочувствовать, каково это – оказаться в комфортном пространстве.

Оглядываясь назад и вспоминая случившееся, я думаю: могу ли я обойтись без этих выходок? Уверен, что смогу избавиться от этих вещей. И я абсолютно уверен, что если я это сделаю, никто не будет беспокоиться о том, как я играю в баскетбол или как веду себя, играя в баскетбол. Речь идет об определенном поведении. Фокус на этом. Но это не меняет меня в целом, я остаюсь собой. Пятна с леопарда никуда не денутся.

Готов ли я признать, что мои выходки были чрезмерными? Конечно. Могу ли я от них отказаться? Конечно», – сказал Грин.

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13 комментариев
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Почему-то не верю ему
Человек живет ради своего Эго
Такие так просто не меняются
Будет рецедив
+7
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Да уже в ближайших матчах будет творить все тоже самое)
+2
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много формальных слов, но последний абзац как-то обнадёживает.
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Все эти наказания были нужны в 2015-2017 годах, но тогда Грину всё сходило с рук - ГСВ медийно толкал Лигу вперед. Теперь уже горбатого могила исправит, будет рецедив, вопрос времени. И начнётся вся эта канитель заново, штрафы, отстранения, реабилитация и так далее. Почему я так думаю? Так всегда и бывает, просто это баскетбол, а законы жизни никто не отменял.
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Балабол...))
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Мерзкий
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...Его может оправдать только 5 перстень.
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Конечно нет)
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16го января Воины едут в Теннесси. Мое предсказание. На восточном берегу реки Миссисипи Зеленый снова попытается проверить пах Аквамэна на прочность.
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Да-да-да.
Для начала пускай откажется от своих балабольств в подкастах, в которых Грин только накручивает себя и отвлекает от своей основной работы.
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Ответ Райли Карри
16го января Воины едут в Теннесси. Мое предсказание. На восточном берегу реки Миссисипи Зеленый снова попытается проверить пах Аквамэна на прочность.
Адамс травмирован и пропускает весь сезон
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