Дрэймонд Грин провел первую пресс-конференцию после дисквалификации.

Перед этим форвард « » принял участие в тренировке команды. По его словам, новичок встретил его возвращение аплодисментами.

, который пропустил 12 матчей после удара Юсуфа Нуркича из «Финикса», считает, что не заслужил такое приветствие.

«Я достаточно дорого обошелся команде. Я дорого обошелся этой организации.

Было очень легко открыться для терапии, потому что мне нужно было собраться, заново сосредоточиться и перестроиться. Трудно видеть вещи, когда ты находишься непосредственно в этом… трудно увидеть то, что необходимо увидеть.

Баскетбол на этом этапе был для меня наименее важным занятием. Мне нужен был перерыв. Одним из лучших моментов для меня было проснуться на следующий день без мысли: «Ну ладно, мне пора выполнять эту работу».

Частью бессрочного отстранения был такой момент, что я оказался в комфортном пространстве, в котором мог спокойно обдумать и прочувствовать, каково это – оказаться в комфортном пространстве.

Оглядываясь назад и вспоминая случившееся, я думаю: могу ли я обойтись без этих выходок? Уверен, что смогу избавиться от этих вещей. И я абсолютно уверен, что если я это сделаю, никто не будет беспокоиться о том, как я играю в баскетбол или как веду себя, играя в баскетбол. Речь идет об определенном поведении. Фокус на этом. Но это не меняет меня в целом, я остаюсь собой. Пятна с леопарда никуда не денутся.

Готов ли я признать, что мои выходки были чрезмерными? Конечно. Могу ли я от них отказаться? Конечно», – сказал Грин.