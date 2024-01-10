Карл-Энтони Таунс о моменте, когда Грин душил Гобера: «Честно говоря, мы просто посмеялись над этим»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс рассказал о реакции «Миннесоты» на эпизод с Гобером и Грином.

«Честно говоря, мы просто посмеялись над этим. Даже не делали из этого что-то серьезное. Мы больше говорили о том, что нам удалось одержать важную победу и все такое. Ведь после всего этого мы сохранили самообладание и отлично сыграли в концовке.

Если бы после потасовки мы проиграли, тогда по-другому бы отреагировали. Но мы справились, провели суперконкурентный матч и вышли победителями. Об этом никто не думал», – заявил Таунс в подкасте форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

По итогам расследования лиги Дрэймонд Грин был отстранен на 5 матчей.

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9 комментариев
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Сколько слежу за Таунсом ассоциируется он у меня со словом бесхребетный. Хотя таланта вагон и маленькая тележка. Даже тут угорает когда твоего тимейта душат.
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+11
Есть «мамба-менталити», а есть «кат-менталити».
Джимми Батлер и такие как Таунс просто несовместимы в одной команде, где есть цель.
Кобе за такое же отношение в свое время Ховарда выгнал из ЛАЛ.
+9
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+9
Интересно получается, игрока из вашей команды душат, вы в этот момент ничего не делаете, а после просто уводите все в шутку. А как же подержать Гобера, понятно что он никому там не нравиться, но при этом команда выигрывает показывает игру, в раздевалке получается все то же норм, странная ситуация, как по мне.
+5
0
+5
Хорошая команда, нечего сказать. Их игрока душат, а они смеются. Понимаю, что Гобер не нравится очень многим, но надо было заступиться за одноклубника. Если кого-нибудь другого из их команды начнут бить, так же будут стоять и смотреть?
+3
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+3
Смеялись всей скамейкой.
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Вот поэтому у Грина четыре колечка, а у Таунса никогда не будет ни одного. Такие тряпки не берут титулы, даже в качестве третьей звезды
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Ответ mibX
А через полгода будет "почти задушил", через год - "задушил бы, но вовремя отбили", через 5 лет - "реанимировали после удушающего"? Безотносительно оценок происходящего, был захват в захват за шею, но никто не душил Гобера, Грин не сдавливал эту шею, а оттаскивал за неё.
Любит: Голден Стэйт

Не удушающий прием, а захват за шею!1 Смотрите не перепутайте!

Как говорится, был слышен хлесткий хлопок
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Просто скажи: « я боюсь (очень уважаю) Грина» , пусть пакует тимэта а я поржу над этим!!😂😂
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