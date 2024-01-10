Карл-Энтони Таунс о моменте, когда Грин душил Гобера: «Честно говоря, мы просто посмеялись над этим»
Карл-Энтони Таунс рассказал о реакции «Миннесоты» на эпизод с Гобером и Грином.
«Честно говоря, мы просто посмеялись над этим. Даже не делали из этого что-то серьезное. Мы больше говорили о том, что нам удалось одержать важную победу и все такое. Ведь после всего этого мы сохранили самообладание и отлично сыграли в концовке.
Если бы после потасовки мы проиграли, тогда по-другому бы отреагировали. Но мы справились, провели суперконкурентный матч и вышли победителями. Об этом никто не думал», – заявил Таунс в подкасте форварда «Клипперс» Пола Джорджа.
По итогам расследования лиги Дрэймонд Грин был отстранен на 5 матчей.
Джимми Батлер и такие как Таунс просто несовместимы в одной команде, где есть цель.
Кобе за такое же отношение в свое время Ховарда выгнал из ЛАЛ.
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