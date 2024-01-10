Крис Пол перенес операцию и пропустит как минимум три недели

Защитник «Уорриорз» Крис Пол успешно перенес операцию после перелома левой руки.

Игрок пройдет повторное обследование через три недели, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний Пол сломал руку во время третьей четверти матча против «Детройта» в минувшую пятницу.

За свои 19 сезонов Пол перенес пять операций на левой руке и шесть – на правой. «Уорриорз» (17-18) занимают 10-е место в Западной конференции.

В этом сезоне Пол набирает в среднем 8,9 очка и 7,2 передачи за 27 минут на паркете.