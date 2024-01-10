Крис Пол перенес операцию и пропустит как минимум три недели

Теги травмы Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Защитник «Уорриорз» Крис Пол успешно перенес операцию после перелома левой руки.

Игрок пройдет повторное обследование через три недели, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний Пол сломал руку во время третьей четверти матча против «Детройта» в минувшую пятницу.

За свои 19 сезонов Пол перенес пять операций на левой руке и шесть – на правой. «Уорриорз» (17-18) занимают 10-е место в Западной конференции.

В этом сезоне Пол набирает в среднем 8,9 очка и 7,2 передачи за 27 минут на паркете.

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3 комментария
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То есть по статистике он даже не в каждом сезоне руки ломает? Это отличная новость, значит, в следующем сезоне задаст жару! 💪
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>«Уорриорз» (17-18) занимают 10-е место в Западной конференции

Во-первых, информация неактульна, во-вторых, уже не 17-18, а 17-19, в-третьих, ГС занимают не какое-то там 10-е место, а почётное 12-е!
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