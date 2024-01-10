Крис Пол перенес операцию и пропустит как минимум три недели
Защитник «Уорриорз» Крис Пол успешно перенес операцию после перелома левой руки.
Игрок пройдет повторное обследование через три недели, сообщает пресс-служба клуба.
38-летний Пол сломал руку во время третьей четверти матча против «Детройта» в минувшую пятницу.
За свои 19 сезонов Пол перенес пять операций на левой руке и шесть – на правой. «Уорриорз» (17-18) занимают 10-е место в Западной конференции.
В этом сезоне Пол набирает в среднем 8,9 очка и 7,2 передачи за 27 минут на паркете.
Во-первых, информация неактульна, во-вторых, уже не 17-18, а 17-19, в-третьих, ГС занимают не какое-то там 10-е место, а почётное 12-е!