Айеша Карри: «Когда Стеф просит прислать пикантный кадр, он получает фотографию моих босых ног»
Айеша Карри рассказала, что Стефен Карри очень любит ее стопы.
Жена 2-кратного MVP НБА из «Уорриорз» в эфире одного из шоу призналась, что у Карри особенное отношение к ее ногам.
«Моему мужу очень нравятся мои стопы. В какой-то день на них удачно падал свет, я подумала: «Давай я отправлю ему фотографию моих стоп»...
Когда он просит прислать пикантный кадр, то получает именно это: фотографию моих босых ног», – рассказала Айеша.
P.s А-а-а-а-а это спортс "молодцы" просто скопировали новость 2017 года. так держать