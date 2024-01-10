Айеша Карри: «Когда Стеф просит прислать пикантный кадр, он получает фотографию моих босых ног»

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Айеша Карри рассказала, что Стефен Карри очень любит ее стопы.

Жена 2-кратного MVP НБА из «Уорриорз» в эфире одного из шоу призналась, что у Карри особенное отношение к ее ногам.

«Моему мужу очень нравятся мои стопы. В какой-то день на них удачно падал свет, я подумала: «Давай я отправлю ему фотографию моих стоп»...

Когда он просит прислать пикантный кадр, то получает именно это: фотографию моих босых ног», – рассказала Айеша.

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17 комментариев
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Тарантино одобряет
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Он здоровые лодыжки любит просто 😄😄
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Единственный вопрос который у меня возник - зачем она это рассказала? Ну ладно, есть у него футфетишь и есть. Но зачем, просто зачем, об этом рассказывает жена на многомиллионную аудиторию?
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Пенис Овермарса, босые ноги жены Карри, что дальше спортс!?
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Так это и не новость уже. Или супруга решила всем напомнить какие фетиши у Стефа, а то вдруг забыли.
P.s А-а-а-а-а это спортс "молодцы" просто скопировали новость 2017 года. так держать
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Эх, представляю сколько ему сейчас фото голых стоп в директ полетело...)
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Она смотрится рядом с ним, как его мама... нельзя себя так запускать
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Во ВШЭ дизайн / психология тоже все свихнулись на тему ножек
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Ответ xQcoW
Что еще нужно ожидать от капожуя-куколда
взрослей
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