Айеша Карри рассказала, что Стефен Карри очень любит ее стопы.

Жена 2-кратного MVP из «Уорриорз» в эфире одного из шоу призналась, что у особенное отношение к ее ногам.

«Моему мужу очень нравятся мои стопы. В какой-то день на них удачно падал свет, я подумала: «Давай я отправлю ему фотографию моих стоп»...

Когда он просит прислать пикантный кадр, то получает именно это: фотографию моих босых ног», – рассказала Айеша.