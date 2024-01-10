Александер Секулич: «В ближайшие два-три года Дончич и «Даллас» должны стать чемпионами НБА»

Теги Локомотив-Кубань Даллас Джейсон Кидд сборная Словении НБА Александер Секулич Лука Дончич Баскетбол

Александер Секулич ожидает, что Дончич в ближайшие годы станет чемпионом НБА.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении оценил перспективы словенского лидера «Далласа» в НБА.

«Недостаточно того, что ты сам играешь хорошо – твоей команде нужны титулы. На мой взгляд, сейчас «Даллас» на верном пути. Я имел счастье пообщаться с Джейсоном Киддом в межсезонье, и мне кажется, что вокруг Луки собрались люди с пониманием того, как надо выигрывать титулы. Так что, думаю, в ближайшие два-три года все будет.

Дончич – великолепный баскетбольный IQ, он умеет делать на площадке все, он крупный и сильный. А кроме этого, Лука еще и прекрасный человек с большим сердцем. У него есть все, чтобы задать новые стандарты в баскетболе, не только в НБА», – сказал Секулич

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