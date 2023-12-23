Джейсон Кидд о разгроме от «Хьюстона» в матче без Дончича: «Это показывает, насколько он важен для команды»

Джейсон Кидд отреагировал на разгром от «Рокетс».

Главный тренер « » поделился впечатлениями от игры с « » (96:122), которую команда провела без .

«Это показывает, насколько он важен для команды, насколько важна его созидательная деятельность. Лука создает возможности для всех.

Если он сможет выйти и в следующем матче, то нам надо найти способ, как доставлять мяч в корзину», – заявил .

Дончич не играл из-за мышечной травмы. Встречу также пропустил .