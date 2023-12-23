Джейсон Кидд о разгроме от «Хьюстона» в матче без Дончича: «Это показывает, насколько он важен для команды»
Джейсон Кидд отреагировал на разгром от «Рокетс».
Главный тренер «Далласа» поделился впечатлениями от игры с «Хьюстоном» (96:122), которую команда провела без Луки Дончича.
«Это показывает, насколько он важен для команды, насколько важна его созидательная деятельность. Лука создает возможности для всех.
Если он сможет выйти и в следующем матче, то нам надо найти способ, как доставлять мяч в корзину», – заявил Кидд.
Дончич не играл из-за мышечной травмы. Встречу также пропустил Кайри Ирвинг.