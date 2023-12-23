Джейсон Кидд о разгроме от «Хьюстона» в матче без Дончича: «Это показывает, насколько он важен для команды»

Теги Даллас Хьюстон Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд отреагировал на разгром от «Рокетс».

Главный тренер «Далласа» поделился впечатлениями от игры с «Хьюстоном» (96:122), которую команда провела без Луки Дончича.

«Это показывает, насколько он важен для команды, насколько важна его созидательная деятельность. Лука создает возможности для всех.

Если он сможет выйти и в следующем матче, то нам надо найти способ, как доставлять мяч в корзину», – заявил Кидд.

Дончич не играл из-за мышечной травмы. Встречу также пропустил Кайри Ирвинг.

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3 комментария
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Бестолковый тренер
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как бы тари исон тоже не играл сегодня. соответственно у хьюстона никакого преимущества не было
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Харди это вообще ужас.
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