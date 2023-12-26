Джейсон Кидд о Дончиче: «Один из лучших в мире»

Теги Даллас Джейсон Кидд Финикс НБА Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд отреагировал на 50-очковый матч Луки Дончича на Рождество.

Главный тренер «Далласа» отдал должное лидеру техасцев после выездной победы над «Финиксом» (128:114).

«Он один из лучших в мире. Как я постоянно повторяю, мы не должны принимать это как должное, привыкать к такому.

Когда он начинает чувствовать свою игру, мы просто стараемся доставлять мяч до него как можно чаще», – заявил Кидд.

За 44 минуты словенец реализовал 15 из 25 с игры (8 из 16 из-за дуги) и 12 из 12 с линии. В его активе также 15 передач, 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.

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4 комментария
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Надеюсь в этом розыгрыше возьмёт свой МВП на плечах тащит всех бродяг
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Заберет ВМП.
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Ответ DirkMavs
Надеюсь в этом розыгрыше возьмёт свой МВП на плечах тащит всех бродяг
Если Эмбид не получит статуэтку, выдавая стату даже лучше, то он просто разрыдается.
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