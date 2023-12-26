Джейсон Кидд отреагировал на 50-очковый матч Луки Дончича на Рождество.

Главный тренер « » отдал должное лидеру техасцев после выездной победы над « » (128:114).

«Он один из лучших в мире. Как я постоянно повторяю, мы не должны принимать это как должное, привыкать к такому.

Когда он начинает чувствовать свою игру, мы просто стараемся доставлять мяч до него как можно чаще», – заявил .

За 44 минуты словенец реализовал 15 из 25 с игры (8 из 16 из-за дуги) и 12 из 12 с линии. В его активе также 15 передач, 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.