Джейсон Кидд о Дончиче: «Один из лучших в мире»
Джейсон Кидд отреагировал на 50-очковый матч Луки Дончича на Рождество.
Главный тренер «Далласа» отдал должное лидеру техасцев после выездной победы над «Финиксом» (128:114).
«Он один из лучших в мире. Как я постоянно повторяю, мы не должны принимать это как должное, привыкать к такому.
Когда он начинает чувствовать свою игру, мы просто стараемся доставлять мяч до него как можно чаще», – заявил Кидд.
За 44 минуты словенец реализовал 15 из 25 с игры (8 из 16 из-за дуги) и 12 из 12 с линии. В его активе также 15 передач, 6 подборов, 4 перехвата и 3 блок-шота при 4 потерях.