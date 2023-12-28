Джейсон Кидд о последнем владении: «Просто не поставили заслон Луке»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд прокомментировал финальное владение матча против «Кливленда».

Главный тренер «Далласа» на вопрос, что пошло не так, ответил, что игроки «просто не сделали заслон Луке». Была ли это его ошибка или же баскетболисты «Мавс» не выполнили его установку, Кидд не уточнил.

Дончич попал под двойную опеку и не знал, как распорядиться мячом. Словенец отдал передачу Сету Карри, но тот, бросая на равенство под сирену, был заблокирован Максом Струсом.

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1 комментарий
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Гений блин! На кой черт надо было держать Дончича на скамейке 7 минут 4 четверти, когда по сезону этого не делал??
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