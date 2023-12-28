Джейсон Кидд о последнем владении: «Просто не поставили заслон Луке»

Джейсон Кидд прокомментировал финальное владение матча против «Кливленда».

Главный тренер « » на вопрос, что пошло не так, ответил, что игроки «просто не сделали заслон ». Была ли это его ошибка или же баскетболисты «Мавс» не выполнили его установку, не уточнил.

Дончич попал под двойную опеку и не знал, как распорядиться мячом. Словенец отдал передачу Сету Карри, но тот, бросая на равенство под сирену, был заблокирован Максом Струсом.