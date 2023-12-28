Лука Дончич разозлился после того, как ему не помогли при сдваивании в последнем владении против «Кавс»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Баскетбол - видео Данте Экзам Тим Хардуэй-младший Сет Карри Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» на своем паркете уступил «Кливленду» – 110:113. Хозяева пропустили рывок 15:0 в последние 6 минут встречи, но имели шанс на спасение игры.

За 8,3 секунды до конца «Мавс» вывели мяч из-за боковой при «-3» на табло. Дончич получил мяч у логотипа, и на нем сразу сдвоились Карис Леверт и Джарретт Аллен. Словенец пытался найти партнера по команде, но Тим Хардуэй-младший, Данте Экзам и Сет Карри лишь стояли по периметру в ожидании мяча. Карри получил передачу и попытался бросить на равенство, но был заблокирован Максом Струсом.

Сразу после финальной сирены Дончич что-то прокричал в сторону скамейки «Мавс» и был заметно расстроен.

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6 комментариев
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кидд конечно редкостный персонаж. наблюдать со стороны и кричать "дайте пас Луке" и я могу. причем за деньги в сотни раз меньшие
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Ответ Вадим flanec
Что толку злиться, если можно было не доводить до этого, выигрывая по ходу 4й четверти более 10 очков.
Так Кидд «гений» посадил Дончича на старте 4 четверти и выпустил за 5 минут до конца… Лука вышел холодный и 2 из 7 лишь сделал.
В этом сезоне Лука практически всегда 4 четверть играл полностью и был в тонусе..!
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«Трусы! Слабаки! Дармоеды!» (с)
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Карри конечно мастер открываний
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
кидд конечно редкостный персонаж. наблюдать со стороны и кричать "дайте пас Луке" и я могу. причем за деньги в сотни раз меньшие
Ну уж нет!
За меньшие деньги на такое не согласен.
Пусть платят столько же.
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