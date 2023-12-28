Лука Дончич разозлился после того, как ему не помогли при сдваивании в последнем владении против «Кавс»

« » на своем паркете уступил «Кливленду» – 110:113. Хозяева пропустили рывок 15:0 в последние 6 минут встречи, но имели шанс на спасение игры.

За 8,3 секунды до конца «Мавс» вывели мяч из-за боковой при «-3» на табло. Дончич получил мяч у логотипа, и на нем сразу сдвоились Карис Леверт и Джарретт Аллен. Словенец пытался найти партнера по команде, но , и лишь стояли по периметру в ожидании мяча. Карри получил передачу и попытался бросить на равенство, но был заблокирован Максом Струсом.

Сразу после финальной сирены что-то прокричал в сторону скамейки «Мавс» и был заметно расстроен.