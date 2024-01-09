Кевин Дюрэнт о своих словах в адрес Дрэймонда Грина: «Не имел в виду ничего плохого. Рад, что он вернулся»
Кевин Дюрэнт заявил, что рад возвращению Дрэймонда Грина на площадку.
Форвард «Финикса» пояснил свои комментарии после отстранения Грина («Голден Стэйт») на неопределенный срок.
«Я выступил с тем комментариями после того, как они заявили, что ему предстоит терапия и все такое. Что я должен был думать... Я не имел в виду ничего плохого.
Я знаю, что некоторые считают меня злым, предателем, пассивно-агрессивным. Я знаю, что иногда думают обо мне. Поэтому, когда я говорю ерунду, я не хочу никому причинить вреда. Я просто рад, что он вернулся на площадку», – сказал Дюрэнт.