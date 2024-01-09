Кевин Дюрэнт о своих словах в адрес Дрэймонда Грина: «Не имел в виду ничего плохого. Рад, что он вернулся»

Кевин Дюрэнт заявил, что рад возвращению Дрэймонда Грина на площадку.

Форвард « » пояснил свои комментарии после отстранения (« ») на неопределенный срок.

«Я выступил с тем комментариями после того, как они заявили, что ему предстоит терапия и все такое. Что я должен был думать... Я не имел в виду ничего плохого.

Я знаю, что некоторые считают меня злым, предателем, пассивно-агрессивным. Я знаю, что иногда думают обо мне. Поэтому, когда я говорю ерунду, я не хочу никому причинить вреда. Я просто рад, что он вернулся на площадку», – сказал .