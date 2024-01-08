Дрэймонд Грин: «В первые дни после отстранения многие говорили: «Грину нужна помощь». Я сразу подумал: «Кто мне это рассказывает? Вот он?»

Дрэймонд Грин рассказал, как отреагировал на заявления, что «ему нужна помощь».

«В первые дни после отстранения я просто сидел и слушал, и многие говорили: «Ему нужна помощь». Вот слушаю всех их и думаю: «Кто мне это рассказывает? Вот он? Он серьезно сейчас?»

Я проходил через стадии осознания произошедшего, прислушивался к своим эмоциям и мыслям. И думал: «И это он мне говорит?» – вспомнил Грин.

Сразу после инцидента на пресс-конференциях выступили Юсуф Нуркич, который и пострадал от рук , а затем и бывший игрок « » Кевин Дюрэнт.