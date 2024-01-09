Дрэймонд Грин: «Леброн звонил мне после отстранения: «Знай, что мы с тобой»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин рассказал о поддержке со стороны Леброна Джеймса.

4-кратный MVP из «Лейкерс» связывался с форвардом «Голден Стэйт» после его отстранения за удар Юсуфа Нуркича из «Портленда».

Дисквалификация в итоге растянулась на 12 матчей.

«Брон выходил на связь. «Йоу, просто знай, что мы с тобой. Любим тебя, чемпион. Поддерживаем тебя. Делай то, что должен делать. Знай, что мы с тобой», – рассказал Грин.

Дрэймонд также посетил вечеринку в честь дня рождения Джеймса.
 

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13 комментариев
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Ну прям как будто с раком там борется…)
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+13
Продолжай в том же духе, отрывай головы и тд и тп. Мы с тобой.
+7
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+7
Ответ Jazzzz
Ну прям как будто с раком там борется…)
реально
чуваку просто не надо бить исподтишка людей, в итоге керр к нему приезжает плакать, а сам грин о завершении карьеры думал
+6
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+6
если до конца сезона будет еще одно удушье( более чем уверен что будет) то будет топ ржомба
+2
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+2
Оскара за лучшую мужскую роль !)
+1
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+1
Леба уже забыл, а его коконес помнят тяжелую длань Грина)))
+1
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Ответ AEZAKMI228
реально чуваку просто не надо бить исподтишка людей, в итоге керр к нему приезжает плакать, а сам грин о завершении карьеры думал
Интересно, он сам то Юсуфу звонил, чтобы извиниться?)
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Интересно, до конца сезона Грин скажет Леброну: теперь я с вами, посоны? 🤔🤪
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Зай, мы с тобой
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- Мы прямые конкуренты за плей-ин, так что продолжай в том же духе, чувак, не останавливайся, - добавил Брон
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Ответ Jazzzz
Интересно, он сам то Юсуфу звонил, чтобы извиниться?)
Ну, Юсуфу из Портленда - вполне возможно, а вот Юсуфу из Финикса - навряд ли
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Ответ minotavr0706
Леба уже забыл, а его коконес помнят тяжелую длань Грина)))
Его кохонес по сути и принесли Кавс гайки))
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