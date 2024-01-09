Дрэймонд Грин рассказал о поддержке со стороны Леброна Джеймса.

4-кратный MVP из « » связывался с форвардом « » после его отстранения за удар Юсуфа Нуркича из «Портленда».

Дисквалификация в итоге растянулась на 12 матчей.

« выходил на связь. «Йоу, просто знай, что мы с тобой. Любим тебя, чемпион. Поддерживаем тебя. Делай то, что должен делать. Знай, что мы с тобой», – рассказал .

Дрэймонд также посетил вечеринку в честь дня рождения Джеймса.

