Дрэймонд Грин: «Леброн звонил мне после отстранения: «Знай, что мы с тобой»
Дрэймонд Грин рассказал о поддержке со стороны Леброна Джеймса.
4-кратный MVP из «Лейкерс» связывался с форвардом «Голден Стэйт» после его отстранения за удар Юсуфа Нуркича из «Портленда».
Дисквалификация в итоге растянулась на 12 матчей.
«Брон выходил на связь. «Йоу, просто знай, что мы с тобой. Любим тебя, чемпион. Поддерживаем тебя. Делай то, что должен делать. Знай, что мы с тобой», – рассказал Грин.
Дрэймонд также посетил вечеринку в честь дня рождения Джеймса.
чуваку просто не надо бить исподтишка людей, в итоге керр к нему приезжает плакать, а сам грин о завершении карьеры думал