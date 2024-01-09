Джини Басс считает, что вина за неудачную интеграцию Уэстбрука в «Лейкерс» лежит на Фрэнке Вогеле

Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джини Басс Фрэнк Вогель Баскетбол

Джини Басс винит Фрэнка Вогеля в неудачной интеграции Уэстбрука в «Лейкерс».

Как сообщает обозреватель The Athletic Сэм Эмик, это привело к тому, что владелец «Лейкерс» дала добро на увольнение принесшего клубу титул главного тренера в 2022 году.

«Известно, что, по мнению Басс, именно бывший тренер во многом виноват в неудачной интеграции Рассела Уэстбрука. В результате она одобрила его увольнение в апреле 2022 года», – сообщил Эмик.

«Лейкерс» заполучили Уэстбрука в 2021 году, а по ходу сезона-22/23 обменяли разыгрывающего.

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4 комментария
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Ну это же очень смешно
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И да и нет
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Валерий, правильно писать: Оно Одобрило)
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Это бы при любом тренере не сработало. Но то что Вогель не умеет ставить атаку и что это не тренер уровня Лейкерс это факт. Вогель тренер для крепкого середняка, где за счет дисциплины и хорошей обороны можно потрепать нервы лидерам и зайти во второй раунд ПО.
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