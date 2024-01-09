Джини Басс винит Фрэнка Вогеля в неудачной интеграции Уэстбрука в «Лейкерс».

Как сообщает обозреватель The Athletic Сэм Эмик, это привело к тому, что владелец « » дала добро на увольнение принесшего клубу титул главного тренера в 2022 году.

«Известно, что, по мнению Басс, именно бывший тренер во многом виноват в неудачной интеграции . В результате она одобрила его увольнение в апреле 2022 года», – сообщил Эмик.

«Лейкерс» заполучили Уэстбрука в 2021 году, а по ходу сезона-22/23 обменяли разыгрывающего.