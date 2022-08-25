Джинни Басс не упомянула Расселла Уэстбрука, говоря о составе «Лейкерс» на сезон-2022/23

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс ни разу не упомянула Расселла Уэстбрука в интервью GQ и даже не назвала его имя, говоря о составе на предстоящий сезон.
«Надеюсь, что мы избежим травм. Хочется, чтобы Дэвис оставался на паркете и был здоров весь сезон. Когда у вас есть Энтони и Леброн, может произойти много хорошего.
Но нужны и игроки второго плана, которые будут выполнять свои роли. У нас есть Кендрик Нанн, который вернулся после пропущенного прошлого сезона, и много молодых игроков. Я могу перечислить имена, но пока мы не видели, как они играют. Нужно дать Дарвину Хэму время и ресурсы, необходимые для того, чтобы собрать команду», – сказала Джинни Басс.
«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе