Джинни Басс не упомянула Расселла Уэстбрука, говоря о составе «Лейкерс» на сезон-2022/23

Владелица Джинни Басс ни разу не упомянула в интервью GQ и даже не назвала его имя, говоря о составе на предстоящий сезон.

«Надеюсь, что мы избежим травм. Хочется, чтобы Дэвис оставался на паркете и был здоров весь сезон. Когда у вас есть Энтони и Леброн, может произойти много хорошего.

Но нужны и игроки второго плана, которые будут выполнять свои роли. У нас есть , который вернулся после пропущенного прошлого сезона, и много молодых игроков. Я могу перечислить имена, но пока мы не видели, как они играют. Нужно дать время и ресурсы, необходимые для того, чтобы собрать команду», – сказала Джинни Басс.

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