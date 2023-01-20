Кендрик Перкинс: «Пелинка и Джини Басс наказывают Леброна за обмен Уэстбрука»

Бывший игрок , ныне телевизионный эксперт выразил мнение, что руководство «Лейкерс» намеренно не усиливают команду через обмены.

«Такое ощущение, что и Джини Басс наказывают за обмен . То есть они знают, что он сыграл важную роль в переходе Рассела Уэстбрука. А теперь у них есть эти два выбора в первом раунде драфта, но они не собираются обменивать их.

Они дают понять: «Ты ведь хотел его, Брон. Так что тебе придется играть с теми, кто есть». Справедливо ли это? Нет, мы тратим впустую его величие и его время, хотя он бы мог выигрывать титулы», – заявил Перкинс.

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать