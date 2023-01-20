Кендрик Перкинс: «Пелинка и Джини Басс наказывают Леброна за обмен Уэстбрука»

Теги Кендрик Перкинс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джинни Басс Роб Пелинка Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что руководство «Лейкерс» намеренно не усиливают команду через обмены.

«Такое ощущение, что Роб Пелинка и Джини Басс наказывают Леброна Джеймса за обмен Рассела Уэстбрука. То есть они знают, что он сыграл важную роль в переходе Рассела Уэстбрука. А теперь у них есть эти два выбора в первом раунде драфта, но они не собираются обменивать их.

Они дают понять: «Ты ведь хотел его, Брон. Так что тебе придется играть с теми, кто есть». Справедливо ли это? Нет, мы тратим впустую его величие и его время, хотя он бы мог выигрывать титулы», – заявил Перкинс.

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Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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5 комментариев

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Air Rodman
Считаю, тут всё проще, не надо выдумывать теории заговора.

Со здоровым Дэвисом команда вполне может бороться за титул в нынешнем составе, это явно показал период когда Дэвис был здоров.

А без него никакие обмены не способны скомпенсировать его отсутствие. Менять шило на мыло без Дэвиса вообще не имеет смысла.
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Rublev
Скамейка Лейкерс в этом сезоне:

6 место по очкам в лиге.
4 место по подборам.
1 место по ассистам.

Стартеры Лейкерс в этом сезоне:

24 место по очкам.
23 место по подборам.
29 место по ассистам.

Стата с сайта statmuse.com, авторитетный сайт.

Скамейка:

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023

Стартеры:

https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023

Фактически, скамейка Лейкерс в топ-5 скамеек лиги, а старт Лейкерс в топ-5 с конца.

Я в шоке, дорогая редакция.
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Андрей 13
Ответ Tolball
Они логично не хотят их обменивать,так как есть вероятность ухода Брона из команды(например исполнить мечту сыграть с сыном) и тогда эти пики становятся золотыми и нет никакой гарантии,что обмен(ы) на пики принесут реальную борьбу за чемпионство,так как то же здоровье Брови вызывает много вопросов.
Можно сказать случайно зацепили титул в пузыре, а так сплошной провал. То этот не подходит, то тот, то один сломался, то другой. Тренер виноват, офис не хочет пики отдавать... А он просто рекорды ставит и сына растит до уровня лиги.
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Андрей 13
Если бы они обменяли Джеймса, перестроили команду, то их шансы выиграть титулы стали бы выше, чем с ним. А Джеймсу пора рекорды свои ставить в "Кливлендах".
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Tolball
Они логично не хотят их обменивать,так как есть вероятность ухода Брона из команды(например исполнить мечту сыграть с сыном) и тогда эти пики становятся золотыми и нет никакой гарантии,что обмен(ы) на пики принесут реальную борьбу за чемпионство,так как то же здоровье Брови вызывает много вопросов.
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-1
0
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