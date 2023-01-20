Кендрик Перкинс: «Пелинка и Джини Басс наказывают Леброна за обмен Уэстбрука»
Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс выразил мнение, что руководство «Лейкерс» намеренно не усиливают команду через обмены.
«Такое ощущение, что Роб Пелинка и Джини Басс наказывают Леброна Джеймса за обмен Рассела Уэстбрука. То есть они знают, что он сыграл важную роль в переходе Рассела Уэстбрука. А теперь у них есть эти два выбора в первом раунде драфта, но они не собираются обменивать их.
Они дают понять: «Ты ведь хотел его, Брон. Так что тебе придется играть с теми, кто есть». Справедливо ли это? Нет, мы тратим впустую его величие и его время, хотя он бы мог выигрывать титулы», – заявил Перкинс.
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Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
Со здоровым Дэвисом команда вполне может бороться за титул в нынешнем составе, это явно показал период когда Дэвис был здоров.
А без него никакие обмены не способны скомпенсировать его отсутствие. Менять шило на мыло без Дэвиса вообще не имеет смысла.
6 место по очкам в лиге.
4 место по подборам.
1 место по ассистам.
Стартеры Лейкерс в этом сезоне:
24 место по очкам.
23 место по подборам.
29 место по ассистам.
Стата с сайта statmuse.com, авторитетный сайт.
Скамейка:
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+bench+scoring+teams+leaders+2022-2023
Стартеры:
https://www.statmuse.com/nba/ask?q=nba+start+scoring+teams+leaders+2022-2023
Фактически, скамейка Лейкерс в топ-5 скамеек лиги, а старт Лейкерс в топ-5 с конца.
Я в шоке, дорогая редакция.