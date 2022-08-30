Джинни Басс назвала Уэстбрука лучшим игроком «Лейкерс», но позже изменила мнение

Владелец Джинни Басс назвала лучшим игроком команды в сезоне-2021/22, но позже изменила свое мнение.

«На мой взгляд, Уэстбрук был нашим лучшим игроком в прошлом сезоне», – сказала Басс во время интервью изданию The Athletic.

Жуналист Сэм Амик, который брал у нее интервью, спустя некоторое время попросил пояснить данную реплику.

«Должно быть, я использовала слово «стабильный». В прошлом сезоне он провел 78 матчей», – написала она в текстовом сообщении.

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