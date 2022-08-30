Джинни Басс назвала Уэстбрука лучшим игроком «Лейкерс», но позже изменила мнение

Владелец «Лейкерс» Джинни Басс назвала Расселла Уэстбрука лучшим игроком команды в сезоне-2021/22, но позже изменила свое мнение.
«На мой взгляд, Уэстбрук был нашим лучшим игроком в прошлом сезоне», – сказала Басс во время интервью изданию The Athletic.
Жуналист Сэм Амик, который брал у нее интервью, спустя некоторое время попросил пояснить данную реплику.
«Должно быть, я использовала слово «стабильный». В прошлом сезоне он провел 78 матчей», – написала она в текстовом сообщении.
«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)