Джинни Басс воспротивилась обмену Уэстбрука в «Индиану» на Хилда и Тернера

Теги возможные переходы Индиана Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джинни Басс Майлз Тернер Бадди Хилд Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук в межсезонье-2022 мог быть отправлен в «Пэйсерс» в обмен на Бадди Хилда и Майлза Тернера.

Обозреватель The Athletic Сэм Амик рассказал о том, что владелец «озерников» Джинни Басс выступила против сделки, которая была близка к завершению.

Басс верила, что Уэстрбрук все-таки может стать полезным игроком для «Лейкерс».

«Возможно, Уэстбрук не в восторге от этой роли, но улучшенная игра и продуктивность красноречиво говорят о его готовности принять тот факт, что перевод на скамейку – правильный шаг в случае с этой командой. Вот почему владелец «Лейкерс» Джини Басс не хотела отдавать Уэстбрука в дни, которые предшествовали тренировочному лагерю, когда они были так близки к заключению хорошо известной сделки с «Индианой», – пишет Эмик.

Отмечается, что на действия «Лейкерс» на рынке также повлияло желание клуба сохранить принадлежащие ему драфт-пики.

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5 комментариев

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Roman Boroveev
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Сколько можно мусолить эту новость? Раз 20 всплывала. Пусть тонет.
Когда уже обмены? Я думал к 15 числу уже договорилился кто.
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Владимир Алексеев
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женщины они такие - сердобольные. По этой причине она и Пелинку не выгоняет: ей жалко его, пропадёт и сопьётся бедолага.
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Сергей Орлов
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ygcn5c2ty9
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ну там скорее всего и пик был замешан, который лал отдавать не хотят, это наверное и было ключевым
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Holo Dilnick
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Ну штош, если заказывает музыку тот, кто платит, — это хотя бы честно!
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