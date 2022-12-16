Разыгрывающий « » в межсезонье-2022 мог быть отправлен в «Пэйсерс» в обмен на и .

Обозреватель The Athletic Сэм Амик рассказал о том, что владелец «озерников» Джинни Басс выступила против сделки, которая была близка к завершению.

Басс верила, что Уэстрбрук все-таки может стать полезным игроком для «Лейкерс».

«Возможно, Уэстбрук не в восторге от этой роли, но улучшенная игра и продуктивность красноречиво говорят о его готовности принять тот факт, что перевод на скамейку – правильный шаг в случае с этой командой. Вот почему владелец «Лейкерс» Джини Басс не хотела отдавать Уэстбрука в дни, которые предшествовали тренировочному лагерю, когда они были так близки к заключению хорошо известной сделки с «Индианой», – пишет Эмик.

Отмечается, что на действия «Лейкерс» на рынке также повлияло желание клуба сохранить принадлежащие ему драфт-пики.

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