Кевин Дюрэнт: «Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. Инцидент за инцидентом»
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт дал свои комментарии после отстранения Дрэймонда Грина на неопределенный срок.
«Рад, что с Нурком все в порядке. Никогда не видел такого в игре НБА. Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. Инцидент за инцидентом.
Я знаю Дрэймонда, и он не был таким, когда я приходил в лигу. Надеюсь, он получит необходимую помощь, вернется на площадку и оставит все это в прошлом», – сказал Дюрэнт.