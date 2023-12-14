Кевин Дюрэнт: «Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. Инцидент за инцидентом»

Форвард « » дал свои комментарии после отстранения на неопределенный срок.

«Рад, что с Нурком все в порядке. Никогда не видел такого в игре . Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. Инцидент за инцидентом.

Я знаю Дрэймонда, и он не был таким, когда я приходил в лигу. Надеюсь, он получит необходимую помощь, вернется на площадку и оставит все это в прошлом», – сказал Дюрэнт.