Кевин Дюрэнт: «Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. Инцидент за инцидентом»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт дал свои комментарии после отстранения Дрэймонда Грина на неопределенный срок.

«Рад, что с Нурком все в порядке. Никогда не видел такого в игре НБА. Надеюсь, Дрэймонд получит необходимую помощь. Инцидент за инцидентом.

Я знаю Дрэймонда, и он не был таким, когда я приходил в лигу. Надеюсь, он получит необходимую помощь, вернется на площадку и оставит все это в прошлом», – сказал Дюрэнт.

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8 комментариев
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Всмысле не видел? Тебя что ли не было, когда Хардену голову Артест снес по угару?
+13
0
+13
Какую помощь ? Лоботомию??
+10
-2
+8
хорошо набросил
+5
0
+5
Ответ ты не прав
Всмысле не видел? Тебя что ли не было, когда Хардену голову Артест снес по угару?
Это Кеша не в поддержку а в подкол. Он то Дреймонда вообще не любит.
+3
0
+3
Кеша конечно дипломат) У него то точно есть повод недолюбливать Грина…
+2
0
+2
получит пушку?
0
0
0
Обиженные Грином ныть пойдут вереницей.
+2
-2
0
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