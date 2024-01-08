Дрэймонд Грин: «Адам Сильвер отговорил меня от завершения карьеры»

Дрэймонд Грин рассказал, что комиссионер НБА отговорил его от завершения карьеры.

В новом эпизоде своего подкаста признался, что был готов завершить карьеру после того, как ударил Юсуфа Нуркича («Финикс») по лицу и был отстранен на неопределенный срок.

«Я сказал ему: « , это слишком много для меня. Это слишком. Я больше не могу. Я завершаю карьеру». Адам ответил: «Ты принимаешь очень поспешное решение, и я не позволю тебе этого сделать».

У нас был долгий, отличный разговор – очень плодотворный. Я очень благодарен за то, что играю в лиге с таким комиссионером, как Адам, который хочет помочь, а не навредить. Помочь, а не наказать. Он заботится об игроках», – заявил Грин.

Грин пропустил 14 матчей после инцидента с Нуркичем. 4-кратный чемпион теряет 153 941 доллар за каждую пропущенную игру.

Ожидается, что форвард « » вернется на паркет на этой неделе. Ранее НБА сняла с него дисквалификацию.