Дрэймонд Грин: «Адам Сильвер отговорил меня от завершения карьеры»

Теги Голден Стэйт НБА Адам Сильвер Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин рассказал, что комиссионер НБА отговорил его от завершения карьеры.

В новом эпизоде своего подкаста Грин признался, что был готов завершить карьеру после того, как ударил Юсуфа Нуркича («Финикс») по лицу и был отстранен на неопределенный срок.

«Я сказал ему: «Адам, это слишком много для меня. Это слишком. Я больше не могу. Я завершаю карьеру». Адам ответил: «Ты принимаешь очень поспешное решение, и я не позволю тебе этого сделать».

У нас был долгий, отличный разговор – очень плодотворный. Я очень благодарен за то, что играю в лиге с таким комиссионером, как Адам, который хочет помочь, а не навредить. Помочь, а не наказать. Он заботится об игроках», – заявил Грин.

Грин пропустил 14 матчей после инцидента с Нуркичем. 4-кратный чемпион теряет 153 941 доллар за каждую пропущенную игру.

Ожидается, что форвард «Голден Стэйт» вернется на паркет на этой неделе. Ранее НБА сняла с него дисквалификацию.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахахах!!))) Ну не циркач ли. Настоящий 🤡🤡✌️
+42
-4
+38
-Это слишком много для меня - сказал Грин.
-Ты способен на большее - ответил ему Сильвер.

(:
+30
-2
+28
Акт первый. Драматический. Где некто Дреймонд Г. повествует слушателю о своей нелёгкой судьбе злодейке, как почти принял судьбоносное решение, но назло врагам так уж и быть передумал
+18
-1
+17
Ответ boller_73
Акт первый. Драматический. Где некто Дреймонд Г. повествует слушателю о своей нелёгкой судьбе злодейке, как почти принял судьбоносное решение, но назло врагам так уж и быть передумал
Акт второй - Грин бьет в лицо с ноги игрока НБА
+14
-1
+13
"Также бро Адам вручил мне письмо с аналогичной просьбой за подписью Илона Маска, Папы Римского, Джо Байдена, Тейлор Свифт и Дмитрия Харатьяна - скромно добавил Дреймонд
+12
-1
+11
Мамкин манипулятор 😃
+11
-1
+10
И потеря 100 миллионов долларов конечно
+9
-1
+8
Это еще не последний бой, Рокки
+6
0
+6
«Лучшая защита это нападение» - подумал Грин и обиделся первым
+6
-1
+5
«Самый умный человек в баскетболе» с козырей зашел))
+7
-2
+5
Мы всегда знали, за какую команду болеет Сильвер
+5
0
+5
дада, верим. все мы разбрасываемся сотнями мульенов налево и направо)
+4
-1
+3
ходячая бомба заговорила. жду новых удалений и дисквалов
+3
0
+3
Сделай из себя еще жертву 🤡🤡🤡 Жаль, что Сильвер без яиц и не решился отстранить его на сезон. Сейчас он еще будет рассказывать сказки как он проходил реабилитацию. Бедняга, не дали завершить карьеру 🤡🤡🤡
+10
-8
+2
Они любовники? ))
+3
-1
+2
Мерзкий тип.
+4
-3
+1
Ответ Вася Пупкин
"Также бро Адам вручил мне письмо с аналогичной просьбой за подписью Илона Маска, Папы Римского, Джо Байдена, Тейлор Свифт и Дмитрия Харатьяна - скромно добавил Дреймонд
А Свифт то здесь причём? У неё другой фаворит.
+1
0
+1
Зря отговорил, это ему ещё аукнется, когда этот снова начудит и рекламодатели и телевизионщики бучу поднимут
0
0
0
Бедный, несчастный Дрэймонд Грин... Это слишком для него. Ну да, битьё людей ведь так калечит психику. Скоро выяснится, что у него ПТСР и на площадке он пытается кому то вшатать из-за приступа паники.
0
0
0
почти 2 млн потерять, это слишком много, подумал грин. в следующий раз будет думать прежде чем устроить очередную истерику.
0
0
0
Говорят, у Сильвера плакаты с Грином в его комнате
0
0
0
Дрэй, я подожду, когда ты еще кому-нибудь втащишь, лига на этом такие бабки сделаеееет
0
0
0
Ответ Соловьёв А.А.
Акт второй - Грин бьет в лицо с ноги игрока НБА
актеры те же, декорации те же
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий