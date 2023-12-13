Юсуф Нуркич о Дрэймонде: «Братану нужна помощь. Рад, что он не пытался меня задушить»

Теги Голден Стэйт Финикс НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Центровой «Финикса» Юсуф Нуркич отреагировал на скандальный эпизод с участием форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.

Грин ударил боснийца по лицу во время борьбы за позицию и был удален с неспортивным фолом второй степени.

«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, что братану нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить.

Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», – считает Нуркич.

В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой». Он взял француза в захват.

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5 комментариев
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Жалко этого добряка!
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Сам недавно был удален за удар Йокичу.
Грин жалок.
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