Юсуф Нуркич о Дрэймонде: «Братану нужна помощь. Рад, что он не пытался меня задушить»
Центровой «Финикса» Юсуф Нуркич отреагировал на скандальный эпизод с участием форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина.
Грин ударил боснийца по лицу во время борьбы за позицию и был удален с неспортивным фолом второй степени.
«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, что братану нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить.
Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», – считает Нуркич.
В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой». Он взял француза в захват.
Грин жалок.