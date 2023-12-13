Центровой « » отреагировал на скандальный эпизод с участием форварда « » .

Грин ударил боснийца по лицу во время борьбы за позицию и был удален с неспортивным фолом второй степени.

«Что с ним не так? Я не знаю. Лично мое мнение, что братану нужна помощь. Я рад, что он не пытался меня задушить.

Случившееся не имеет ничего общего с баскетболом», – считает Нуркич.

В нынешнем сезоне бигмен «Уорриорз» уже получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с «Миннесотой». Он взял француза в захват.