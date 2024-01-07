«Недовольные агенты» звонят в офис «Лейкерс», потому что их клиенты «не получают возможностей проявить себя»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Некоторые игроки «Лейкерс» недовольные своей ролью под руководством Дарвина Хэма.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, главный тренер «Лейкерс» находится в шатком положении.

Баскетболисты через своих агентов пытаются донести фронт-офису организации, что специалист не справляется со своими обязанностями, и очень многие «крайне разочарованы» текущим положением дел.

У «озерников» 3 победы в последних 13 матчах. По информации СМИ, сегодняшняя встреча с «Клипперс» может иметь ключевое влияние на будущее Хэма в команде.

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2 комментария
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Даже агент Хэма позвонил в ЛАЛ с требованием поменять этих бездарей на нормальных игроков
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ждем против клипперс пятерку кристи,фадж, льюис, хейс,ходж
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