«Недовольные агенты» звонят в офис «Лейкерс», потому что их клиенты «не получают возможностей проявить себя»

Некоторые игроки «Лейкерс» недовольные своей ролью под руководством Дарвина Хэма.

По информации инсайдера Yahoo! Sports Джейка Фишера, главный тренер « » находится в шатком положении.

Баскетболисты через своих агентов пытаются донести фронт-офису организации, что специалист не справляется со своими обязанностями, и очень многие «крайне разочарованы» текущим положением дел.

У «озерников» 3 победы в последних 13 матчах. По информации СМИ, сегодняшняя встреча с «Клипперс» может иметь ключевое влияние на будущее в команде.