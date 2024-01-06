Дарвин Хэм о неудачном отрезке «Лейкерс»: «Это НБА, приятель. У нас здесь марафон»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм прокомментировал 4-е подряд поражение «Лейкерс».

Главный тренер «озерников» пообщался с журналистами после домашнего матча с «Мемфисом» (113:127).

«Это НБА, приятель. У нас здесь марафон. Надо оценивать картину целиком. Я устал от того, что люди делают глобальные выводы после каждого нашего матча. На самом деле это смешно. Хочется сказать: «Да ладно, приятель. Это марафон».

У нас сейчас трудный период. Но это одна и та же команда – совсем недавно мы провели несколько матчей на высоком уровне, так что нам просто нужно вернуться к этому. Мы должны продолжать борьбу. Мы не можем проиграть нашу борьбу», – заявил Хэм.

«Лейкерс» идут на 11-м месте на Западе с результатом 17-19.

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4 комментария
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НБА - это марафон, а я в ней безногий.
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+3
когда не попадёте в плей-ин, тогда и оценивать?
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Ответ Станислав Шалковский
НБА - это марафон, а я в ней безногий.
БЕЗНОГNМ ?!
+1
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