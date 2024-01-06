Дарвин Хэм о неудачном отрезке «Лейкерс»: «Это НБА, приятель. У нас здесь марафон»
Дарвин Хэм прокомментировал 4-е подряд поражение «Лейкерс».
Главный тренер «озерников» пообщался с журналистами после домашнего матча с «Мемфисом» (113:127).
«Это НБА, приятель. У нас здесь марафон. Надо оценивать картину целиком. Я устал от того, что люди делают глобальные выводы после каждого нашего матча. На самом деле это смешно. Хочется сказать: «Да ладно, приятель. Это марафон».
У нас сейчас трудный период. Но это одна и та же команда – совсем недавно мы провели несколько матчей на высоком уровне, так что нам просто нужно вернуться к этому. Мы должны продолжать борьбу. Мы не можем проиграть нашу борьбу», – заявил Хэм.
«Лейкерс» идут на 11-м месте на Западе с результатом 17-19.