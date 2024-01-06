Дарвин Хэм про слухи об отставке: «У меня все нормально»

Теги Лейкерс НБА Джини Басс Роб Пелинка Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм отреагировал на слухи о недопонимании в «Лейкерс» .

По информации анонимных источников, разобщенность между главным тренером и командой возникла из-за огромной ротации и недавних изменений в составе, которые привели к нестабильному выступлению нескольких игроков. Также отмечалось, что возникли вопросы о положении главного тренера.

«У меня все нормально. Наша управляющая Джини Басс, женщина-босс, наш президент Роберт Пелинка – мы все едины. Пока они не произносят то, о чем пишут, думаю, со мной все в порядке. И я знаю, как они ко мне относятся, как воспринимают ситуацию, в которой мы сейчас находимся.

Это напоминает мне, как я смотрел программу «60 минут» с отцом в 80-х. И в одном конкретном шоу они говорили о Коза Ностре и мафии. В какой-то момент эти ребята начали представать перед судом, и известные свидетели участвовали в процессе с черными мешками и солнцезащитными очками на головах. Из страха, чтобы не оказаться раскрытыми. Похоже, что сейчас это стандарт репортажей в НБА. Люди в интернете и все такое», – заявил Хэм.

«Лейкерс» подошли к пятничной игре с «Мемфисом», имея отрицательный баланс в таблице – 17-18.

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12 комментариев
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Ответ TurboMen
две здоровые звезды не дают нужного импакта, ну третья может исправит дело, но что-то я сомневаюсь что найдут действительно игрока высокого статуса, а не плюс-минус уровень Дежонте или Лавин. Ну просили за Ирвинга Ривза, ну и отдали бы...
Чего? Ривз на Ирвинга? Вы там с ума все посходили))
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Вовремя новость выпустили)
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Следующая новость Лейкерс уволили рулевого…
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Единственная причина, почему его еще держат в команде - цвет кожи. В демократической Калифорнии замена Хэма на белого тренера вызовет шквал возмущения от блмщиков. А найти адекватного тренера среди негров трудно, может быть еще хуже, хотя куда уж хуже.
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Женщина-босс. Интересно, как это в оригинале было. Woman boss. Female boss.
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У тебя не все нормально по ходу
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У меня все нормально, неустойка все покроет, это чисто бизнес.)
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Ответ Stone Cold
Чего? Ривз на Ирвинга? Вы там с ума все посходили))
что именно вам непонятно? Что Ривз был решающим фактором? Да, именно так и было сказано, что именно его не хватило для пакета за Ирвинга.
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