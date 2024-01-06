Дарвин Хэм отреагировал на слухи о недопонимании в «Лейкерс» .

По информации анонимных источников, разобщенность между главным тренером и командой возникла из-за огромной ротации и недавних изменений в составе, которые привели к нестабильному выступлению нескольких игроков. Также отмечалось, что возникли вопросы о положении главного тренера.

«У меня все нормально. Наша управляющая Джини Басс, женщина-босс, наш президент Роберт Пелинка – мы все едины. Пока они не произносят то, о чем пишут, думаю, со мной все в порядке. И я знаю, как они ко мне относятся, как воспринимают ситуацию, в которой мы сейчас находимся.

Это напоминает мне, как я смотрел программу «60 минут» с отцом в 80-х. И в одном конкретном шоу они говорили о Коза Ностре и мафии. В какой-то момент эти ребята начали представать перед судом, и известные свидетели участвовали в процессе с черными мешками и солнцезащитными очками на головах. Из страха, чтобы не оказаться раскрытыми. Похоже, что сейчас это стандарт репортажей в . Люди в интернете и все такое», – заявил Хэм.

«Лейкерс» подошли к пятничной игре с «Мемфисом», имея отрицательный баланс в таблице – 17-18.