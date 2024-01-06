Дарвин Хэм может быть уволен из «Лейкерс» в случае поражения от «Клипперс».

Об этом сообщил следящий за « » журналист Энтони Ирвин.

«Сегодня я расспрашивал многих людей и пришел к следующему мнению: воскресенье имеет решающее значение для Хэма.

Учитывая, как в последнее время обстоят дела в противостоянии с « » и то, как хорошо они играют, многие ждут бурных выходных.

Я все еще был бы очень удивлен, если бы уволили в середине сезона, не говоря уже о грядущих выходных, но судя по тому, как к нему относятся в раздевалке, недавним результатам и его собственным комментариям, все это кажется чертовски любопытным.

Руководству будет трудно игнорировать разгром, сопровождаемый свистом собственных поклонников», – написал Ирвин.

Дерби лос-анджелесских клубов состоится в воскресенье. У «озерников» на данный момент серия из четырех поражений и 11-е место на Западе.