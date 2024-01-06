Поражение от «Клипперс» в воскресенье может обернуться потерей должности для Дарвина Хэма (Энтони Ирвин)

Теги Клипперс Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм может быть уволен из «Лейкерс» в случае поражения от «Клипперс».

Об этом сообщил следящий за «Лейкерс» журналист Энтони Ирвин.

«Сегодня я расспрашивал многих людей и пришел к следующему мнению: воскресенье имеет решающее значение для Хэма.

Учитывая, как в последнее время обстоят дела в противостоянии с «Клипперс» и то, как хорошо они играют, многие ждут бурных выходных.

Я все еще был бы очень удивлен, если бы Хэма уволили в середине сезона, не говоря уже о грядущих выходных, но судя по тому, как к нему относятся в раздевалке, недавним результатам и его собственным комментариям, все это кажется чертовски любопытным.

Руководству будет трудно игнорировать разгром, сопровождаемый свистом собственных поклонников», – написал Ирвин.

Дерби лос-анджелесских клубов состоится в воскресенье. У «озерников» на данный момент серия из четырех поражений и 11-е место на Западе.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Bergkamp007
Тут не Хэм виноват, а руководство набрав Принсов, Реддишей, Вандербилтов, Хатимур, Вудов
Это сейчас так говорят, а в начале сезона говорили как здорово сработал Пеленка.
+17
-1
+16
Клипперс сейчас на полном ходу и в полном составе. Я даже не представляю как Лейкерс выиграют у них, если они сами не сольют игру. ЛАЛ и место в плей-инн будет за счастье с такой игрой в последнее время
+6
0
+6
Притопим в первый раз за много лет за Кавая и ко!!! Ребята хотя бы тут не чокерните!!!
+4
-3
+1
Ответ Bergkamp007
Тут не Хэм виноват, а руководство набрав Принсов, Реддишей, Вандербилтов, Хатимур, Вудов
Все перечисленные, кроме Рэддиша, это крепкие ролевики команд уровня плэй-офф точно. То, что пень на тренерском мостике не знает, как их использовать, не делает их хламом.
+2
-1
+1
Я бы Криса Пола выписал в помощники пока рука в гипсе. Почему-то кажется с него получится тренер.
+1
-1
0
Найдут другого песика для липрона.
0
0
0
ну т е он должность свою потеряет!)
НАдо смотреть обязательно!! здесь больше чем очки!!))
0
0
0
Интересно, подобная информация будет мотивировать игроков выложиться по-максимуму, чтобы спасти Хэма от увольнения или наоборот рады будут слить его.
0
0
0
Ответ Bergkamp007
Тут не Хэм виноват, а руководство набрав Принсов, Реддишей, Вандербилтов, Хатимур, Вудов
Они играли с Майами недавно, так у хит не лучше состав, скорее хуже. Но есть система, тренер который меняет стратегию во время игры.
+2
-2
0
Ответ Южанин78
Это сейчас так говорят, а в начале сезона говорили как здорово сработал Пеленка.
Пели... Пыли... Пеле... Короче увольняем Хэма.
0
0
0
Ответ xQcoW
Найдут другого песика для липрона.
Уже есть Фил Хэнди (Фил Удобный/Ручной).
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий