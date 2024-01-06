Поражение от «Клипперс» в воскресенье может обернуться потерей должности для Дарвина Хэма (Энтони Ирвин)
Дарвин Хэм может быть уволен из «Лейкерс» в случае поражения от «Клипперс».
Об этом сообщил следящий за «Лейкерс» журналист Энтони Ирвин.
«Сегодня я расспрашивал многих людей и пришел к следующему мнению: воскресенье имеет решающее значение для Хэма.
Учитывая, как в последнее время обстоят дела в противостоянии с «Клипперс» и то, как хорошо они играют, многие ждут бурных выходных.
Я все еще был бы очень удивлен, если бы Хэма уволили в середине сезона, не говоря уже о грядущих выходных, но судя по тому, как к нему относятся в раздевалке, недавним результатам и его собственным комментариям, все это кажется чертовски любопытным.
Руководству будет трудно игнорировать разгром, сопровождаемый свистом собственных поклонников», – написал Ирвин.
Дерби лос-анджелесских клубов состоится в воскресенье. У «озерников» на данный момент серия из четырех поражений и 11-е место на Западе.
НАдо смотреть обязательно!! здесь больше чем очки!!))