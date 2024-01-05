Инсайдер Сэм Эмик: «В качестве возможной замены Дарвину Хэму чаще всего упоминается Фил Хэнди»

Теги Док Риверс Лейкерс НБА Дарвин Хэм Фил Хэнди Баскетбол

Фила Хэнди называют возможной заменой Дарвину Хэму.

«Неудивительно, что имя Дока Риверса оказалось в тренде в социальных сетях через несколько часов после того, как вышел сюжет о «Лейкерс», поскольку бывший тренер «Мэджик», «Селтикс», «Клипперс», «Сиксерс» и нынешний аналитик ESPN в настоящее время доступен.

Когда вы разговариваете с людьми, более близкими к ситуации, чаще всего в качестве возможного варианта упоминается ассистент главного тренера «Лейкерс» Фил Хэнди. Но опять же, пока рано об этом говорить», – пишет инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Согласно сообщению The Athletic, между Дарвином Хэмом и игроками «Лейкерс» усиливаются разногласия, из-за чего под главным тренером «начинает шататься кресло».

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4 комментария
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Док Риверс - это видимо, чтобы окончательно добить команду.)
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Представил как Риверс уже отправил свое резюме на электронную почту Пелинке и Басс))) Не очень верится что в ближайшие 2 года его кто-нибудь назначит тренером.
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А чего поменяется то?
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Назначение Дока в Лейкерс с Леброном было бы максимально эпичным, игра бы сразу пошла у озерников)
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