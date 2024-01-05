Инсайдер Сэм Эмик: «В качестве возможной замены Дарвину Хэму чаще всего упоминается Фил Хэнди»

Фила Хэнди называют возможной заменой Дарвину Хэму.

«Неудивительно, что имя оказалось в тренде в социальных сетях через несколько часов после того, как вышел сюжет о « », поскольку бывший тренер «Мэджик», «Селтикс», «Клипперс», «Сиксерс» и нынешний аналитик ESPN в настоящее время доступен.

Когда вы разговариваете с людьми, более близкими к ситуации, чаще всего в качестве возможного варианта упоминается ассистент главного тренера «Лейкерс» Фил Хэнди. Но опять же, пока рано об этом говорить», – пишет инсайдер The Athletic Сэм Эмик.

Согласно сообщению The Athletic, между и игроками «Лейкерс» усиливаются разногласия, из-за чего под главным тренером «начинает шататься кресло».