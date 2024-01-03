Стив Керр о ситуации с дисквалифицированным Грином: «Дрэймонда пока не было в нашем зале. Мы немного переписываемся»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Баскетбол

Стив Керр рассказал о текущей ситуации с дисквалифицированным Дрэймондом Грином.

Форвард «Уорриорз» пропустил 10 матчей после дисквалификации за удар Юсуфа Нуркича из «Портленда».

«Виделись ли мы в нашем тренировочном комплексе? Дрэймонда пока не было в нашем зале, по крайней мере, в те моменты, когда там находились мы.

Поддерживаем ли мы связь? Да, есть немного. Мы переписываемся. Хотим не вмешиваться, предоставить ему определенную свободу, личное пространство.

Его нынешнее состояние, форма? Не могу сказать», – заявил Керр.

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