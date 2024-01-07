«Голден Стэйт» не намерен обменивать Джонатана Кумингу (Sportsnet)
«Уорриорз» отказываются от идеи обменивать Джонатана Кумингу.
«Согласно многочисленным источникам, «Уорриорз» не хотят обменивать Кумингу, который рассматривается как потенциальная звезда, способная помочь им побеждать сейчас и в будущем, редкая фигура в составе, способная помочь «Голден Стэйт» как поддержать Стефа Карри в настоящем, так и перейти к успешному будущему после Карри, если такое когда-нибудь наступит.
И немаловажной деталью является то, что Куминга, как говорят, имеет очень близкие отношения с владельцем «Уорриорз» Джо Лэйкобом, который исторически не желает расставаться с молодыми талантами, представляющими так называемую стратегию «двух времен», в которой «Уорриорз» сочетают группу молодых новичков с устоявшимся чемпионским составом», – пишет журналист Майкл Грэндж из канадского Sportsnet.
Ранее сообщалось, что Куминга потерял веру в главного тренера Стива Керра, а «Уорриорз» начали проявлять интерес к форварду «Торонто» Паскалю Сиакаму.