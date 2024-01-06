Стефен Карри о Куминге: «Нормально, что он хочет играть и злится. Но это можно выразить так, чтобы команда не страдала»
Стефен Карри прокомментировал ситуацию с игровым временем Джонатана Куминги.
Во встрече с «Денвером» Куминга по решению главного тренера Стива Керра большую часть времени провел на скамейке.
После этого в прессе написали, что баскетболист не доверяет тренеру «Уорриорз».
«Это нормально, что он хочет играть и злится, расстраивается, он имеет на это право. Наверное, он должен был тогда играть. Даже без наверное», – заявил Карри.
2-кратный MVP при этом отметил, что вопрос можно было решить внутри команды.
«Есть много способ выразить это. Это можно сделать так, чтобы команда не страдала», – считает Карри.